Фото: ХК "Алтай"

Хоккейный клуб "Алтай" в Год добровольца будет пускать на свои домашние матчи всех волонтеров совершенно бесплатно.

В клубе напоминают, что на сегодняшний день в Алтайском крае свыше 72 тысяч волонтеров и добровольцев, и каждый год это движение прирастает не менее чем на тысячу человек.

"В поддержку волонтерского движения ХК "Алтай" объявляет о старте новой социальной акции: посетить домашние матчи нашей команды представители этого движения в Алтайском крае смогут абсолютно бесплатно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вход на игры будет осуществляться по предварительным заявкам. Заявки (форма произвольная) подаются руководителями добровольческих объединений на электронную почту ХК "Алтай": altaibarnaul@yandex.ru. Прием заявок прекращается за 2 часа до начала матча. Вход будет осуществляться через южную сторону Дворца зрелищ и спорта за 1 час до начала матча. Все приглашенные будут размещены в специально отведенных секторах.

Отметим, что до этого на игры барнаульской команды пускали матерей, а также студентов. Ближайшие домашние матчи "Алтай" проведет 4 и 5 февраля с курганским "Юниором".