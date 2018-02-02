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Ежедневник: чем запомнилось 2 февраля

, ИА "Амител"
 
ЕЖедневник
2 февраля в истории Барнаула, России и мира

2 февраля в России отмечается День воинской славы. В этот день 75 лет назад, в 1943 году, советские войска нанесли поражение немцам в Сталинградской битве.

Кроме того, именно второго числа традиционно празднуется Сретение Господне у западных христиан.

В США и Канаде 2 февраля принято делать прогноз на весну — в зависимости от поведения сурка. Groundhog Day стал отмечаться в Северной Америке еще с 1887 года.

Можно назвать еще пару примечательных событий, выпавших на второй день последнего зимнего месяца.

В 962 году был основан так называемый Первый рейх или Священная Римская империя германской нации. А в 1536 году испанские конкистадоры основали будущую столицу Аргентины — Буэнос-Айрес.

2 февраля в народном календаре — это Ефимов день. Существует поговорка: "На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай", она означала, что по погоде в этот день можно было предсказать погоду на Масленицу. Если в этот день мела метель, то метели ждали и весной. Если в полдень светило солнце — это предсказывало дождливое лето; а если дул ветер, то весь год должен был быть сырым.

В этот день родились:

1885 — Михаил Фрунзе — советский государственный деятель и военачальник

1904 — Валерий Чкалов - летчик, Герой СССР

В этот день скончались:

1907 — Дмитрий Менделеев — русский ученый

1940 — Всеволод Мейерхольд — советский режиссер, актер и педагог

1942 — Даниил Хармс - советский писатель

1970 — Бертран Рассел - английский математик и философ, нобелевский лауреат

 

Памятные события в истории Барнаула, выпавшие на 2 февраля:

в 1914 году — председателем Общества попечения о начальном образовании в Барнауле избран известный архитектор Иван Носович

в 1918 году — в Барнауле прекращена выдача свидетельств на содержание церквей и совершение церковных обрядов.

 
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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