2 февраля в России отмечается День воинской славы. В этот день 75 лет назад, в 1943 году, советские войска нанесли поражение немцам в Сталинградской битве.
Кроме того, именно второго числа традиционно празднуется Сретение Господне у западных христиан.
В США и Канаде 2 февраля принято делать прогноз на весну — в зависимости от поведения сурка. Groundhog Day стал отмечаться в Северной Америке еще с 1887 года.
Можно назвать еще пару примечательных событий, выпавших на второй день последнего зимнего месяца.
В 962 году был основан так называемый Первый рейх или Священная Римская империя германской нации. А в 1536 году испанские конкистадоры основали будущую столицу Аргентины — Буэнос-Айрес.
2 февраля в народном календаре — это Ефимов день. Существует поговорка: "На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай", она означала, что по погоде в этот день можно было предсказать погоду на Масленицу. Если в этот день мела метель, то метели ждали и весной. Если в полдень светило солнце — это предсказывало дождливое лето; а если дул ветер, то весь год должен был быть сырым.
В этот день родились:
1885 — Михаил Фрунзе — советский государственный деятель и военачальник
1904 — Валерий Чкалов - летчик, Герой СССР
В этот день скончались:
1907 — Дмитрий Менделеев — русский ученый
1940 — Всеволод Мейерхольд — советский режиссер, актер и педагог
1942 — Даниил Хармс - советский писатель
1970 — Бертран Рассел - английский математик и философ, нобелевский лауреат
Памятные события в истории Барнаула, выпавшие на 2 февраля:
в 1914 году — председателем Общества попечения о начальном образовании в Барнауле избран известный архитектор Иван Носович
в 1918 году — в Барнауле прекращена выдача свидетельств на содержание церквей и совершение церковных обрядов.
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