Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают в Барнауле за 16,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Двухэтажный дом находится на участке площадью 10 соток на улице Памирской в поселке Южный.

"Сделан качественный ремонт. Дом продается со всей мебелью. Участок ухожен, засеян травой. Имеется место под летний бассейн. Баня из кедра. Дом отапливается газом. Вода и канализация центральные", — отмечает автор объявления.

Также продавец акцентирует внимание на том, что школы, детские сады и магазины находятся в шаговой доступности от дома.