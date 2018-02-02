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Уютный дом с кедровой баней продают в Барнауле за 16,5 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 300 квадратных метров находится в поселке Южный

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают в Барнауле за 16,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Двухэтажный дом находится на участке площадью 10 соток на улице Памирской в поселке Южный.

"Сделан качественный ремонт. Дом продается со всей мебелью. Участок ухожен, засеян травой. Имеется место под летний бассейн. Баня из кедра. Дом отапливается газом. Вода и канализация центральные", — отмечает автор объявления.

Также продавец акцентирует внимание на том, что школы, детские сады и магазины находятся в шаговой доступности от дома.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.02.2018 08:11
Filin

мы не страна 404, нас устраивает, что говорят "на Южном"

0  0
2.02.2018 08:25
- гость -

очень нравится. особенно кухня и ванная и спальня... ктоб мне купил

0  0
2.02.2018 08:32
- гость -

Хороший дом

0  0
2.02.2018 08:56
- гость -

Редко встретишь обстановку со вкусом. Молодцы!

0  0
2.02.2018 09:26
- гость -

Клёвый. Интересно какие налоги.

0  0
2.02.2018 09:28
гостья

тоже понравилось, цена только

0  0
2.02.2018 09:31
- гость -

Отличный дом. Хозяева Молодцы!!!

0  0
2.02.2018 09:57
- гость -

Какие активные хозяева, все пишут и пишут, славословят...
Закину и я 5 копеек - дом, судя по кладке из дешманского газоблока, обложенный неказистым силикатным кирпичом, не стоит этих денег, сто пудов. Красная цена - в два раза ниже.
Интерьер "на любителя", ничего особенного, но жить можно, хотя после покупки большинство людей, как минимум освежат такой ремонт.
Зря хозяева рассчитывают быстро продать это сооружение, цену нужно кардинально пересматривать.

0  0
2.02.2018 10:03
Геноцид Эклеров

дом вполне норм. интерьер более-менее приемлемый, не ромалы-стайл.
личо мне место не нравится. жить на Южном - это не комильфо.

ЗЫ
Памирская - это такой эрзац "илитного" посёлка)

0  0
2.02.2018 10:08
- гость -




Какие активные хозяева, все пишут и пишут, славословят...
какой гость мазила нет тут хозяев
.
Интерьер "на любителя", ничего особенного зачем вы из свинарника вылезли похрюкать

0  0
2.02.2018 10:10
ГостьЯ

Банька какая то пошленькая))) а дом внутри ничего так, симпатично)

0  0
2.02.2018 10:21
- гость -

Интерьер в доме - классный. И с виду дом аккуратный,. без дурацких выкрутасов. Я бы такой купила,если бы рассматривала покупку дома

0  0
2.02.2018 10:27
- гость -

2.02.2018 10:08
Не хозяин, ну значит риэлтор-хамло. С заказчиком таким тоном слабо "похрюкать"?

0  0
2.02.2018 10:28
- гость -

ну значит риэлтор-хамло. выкинь свой дар предвидения и предсказаний, отключи третий глаз, выруби угадайку... тут обычные читатели

0  0
2.02.2018 10:35
- гость -

2.02.2018 10:28
Ладно, риэлтор, сиди дальше на этой ветке (ответил через минуту), работай. У меня свои дела.

0  0
2.02.2018 10:40
- гость -

ой да какие у тебя могут быть дела

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