Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают в Барнауле за 16,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Двухэтажный дом находится на участке площадью 10 соток на улице Памирской в поселке Южный.
"Сделан качественный ремонт. Дом продается со всей мебелью. Участок ухожен, засеян травой. Имеется место под летний бассейн. Баня из кедра. Дом отапливается газом. Вода и канализация центральные", — отмечает автор объявления.
Также продавец акцентирует внимание на том, что школы, детские сады и магазины находятся в шаговой доступности от дома.
Комментарии
мы не страна 404, нас устраивает, что говорят "на Южном"
очень нравится. особенно кухня и ванная и спальня... ктоб мне купил
Хороший дом
Редко встретишь обстановку со вкусом. Молодцы!
Клёвый. Интересно какие налоги.
тоже понравилось, цена только
Отличный дом. Хозяева Молодцы!!!
Какие активные хозяева, все пишут и пишут, славословят...
Закину и я 5 копеек - дом, судя по кладке из дешманского газоблока, обложенный неказистым силикатным кирпичом, не стоит этих денег, сто пудов. Красная цена - в два раза ниже.
Интерьер "на любителя", ничего особенного, но жить можно, хотя после покупки большинство людей, как минимум освежат такой ремонт.
Зря хозяева рассчитывают быстро продать это сооружение, цену нужно кардинально пересматривать.
дом вполне норм. интерьер более-менее приемлемый, не ромалы-стайл.
личо мне место не нравится. жить на Южном - это не комильфо.
ЗЫ
Памирская - это такой эрзац "илитного" посёлка)
Какие активные хозяева, все пишут и пишут, славословят...
какой гость мазила нет тут хозяев
.
Интерьер "на любителя", ничего особенного зачем вы из свинарника вылезли похрюкать
Банька какая то пошленькая))) а дом внутри ничего так, симпатично)
Интерьер в доме - классный. И с виду дом аккуратный,. без дурацких выкрутасов. Я бы такой купила,если бы рассматривала покупку дома
2.02.2018 10:08
Не хозяин, ну значит риэлтор-хамло. С заказчиком таким тоном слабо "похрюкать"?
ну значит риэлтор-хамло. выкинь свой дар предвидения и предсказаний, отключи третий глаз, выруби угадайку... тут обычные читатели
2.02.2018 10:28
Ладно, риэлтор, сиди дальше на этой ветке (ответил через минуту), работай. У меня свои дела.
ой да какие у тебя могут быть дела