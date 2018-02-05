Семь причин улететь на море

Социальные сети пестрят публикациями о распродаже, в СМИ информация о скидках, новинках сезона, модных трендах. А если разобраться, что в нашей жизни главное? Большинство ответит – это здоровье и здоровье близких. Но в суете и погоне за материальными ценностями мы забываем о самом главном — об отдыхе. А полноценный отдых – это залог здоровья.

Многие люди живут годами без отпуска, а потом не знают, откуда у них взялась хандра. А на самом деле эти вещи взаимосвязаны. Невозможно представить здоровую и счастливую жизнь без своевременного отдыха.

Крупнейшая туристическая компания "Авиафлот" рекомендует отдыхать как можно чаще! А вот отпуск на море может принести множество ярких впечатлений, зарядить энергией на будущий год. Правильный отпуск – это всегда радостные эмоции, захватывающие воспоминания, бодрость, красивые фотографии, которые потом можно будет просмотреть и снова наполниться жизненными силами.

Почему море?

На курорте можно восполнить дефицит витамина D

Нехватка витамина D сказывается буквально на всех сторонах жизнедеятельности. Роль витамина D огромна: он участвует в иммунных реакциях и снижает воспаления. Чем не повод отправиться на отдых?

Морской песок полезен для стоп, морская вода — для кожи

Польза прежде всего косметическая. Ходьба по песку - своеобразный массаж для стоп, который помогает снять стресс, улучшить циркуляцию крови и укрепить иммунитет.

Движение — жизнь

За 10 минут плавания в море человек весом 70 кг сжигает 70 калорий. За полчаса ходьбы по песку он же тратит 158 калорий. При этом он еще и укрепляет мышцы ног, плеч, спины и рук.

Правильное питание

Ответьте честно: кто из нас регулярно употребляет только "правильные" продукты? Мало кто может похвастаться тем, что ест не менее четырех раз в день, да еще и низкокалорийную пищу.

Питание на курорте — отдельная история. Наверняка вы будете есть больше рыбы и морепродуктов и потреблять больше омега-3 жирных кислот, которых вам недостает, а также овощей и фруктов, в которых витамины и клетчатка. Дополнительная польза для сердца, сосудов и настроения.

Морской воздух благотворно влияет на легкие

Жители не только мегаполисов, но и небольших городов дышат загрязненным воздухом с большой концентрацией смол и выхлопных газов, от которых происходит воспаление слизистых верхних дыхательных путей и увеличивается риск заболеваний различными инфекциями. А морской воздух подавляет воспаление, восстанавливает слизистую и укрепляет иммунные свойства организма.

Отдых на море спасает от стресса и депрессии

Тому, что на море нам как-то спокойнее и веселее, есть масса объяснений. Например, очевидное: в отпуске как-то не до курса доллара и международных конфликтов, так что поводы для беспокойства отпадают сами собой. Морской пейзаж успокаивающе действует на психику сам по себе.

Как улететь "в лето"

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