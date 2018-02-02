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Певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель — невероятно талантливая уроженка Колумбии, всемирно известная Шакира отмечает 2 февраля 41-й день рождения.

Эта прекрасная женщина известна не только своими творческими успехами, но и инициативами на поприще благотворительности. Кроме того, Шакира попала в список Forbes как одна из 100 самых могущественных женщин в мире в 2013 и 2014 годах.

В день рождения умопомрачительной колумбийки портал Amic.ru предлагает подборку ее фотографий.