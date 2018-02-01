ЦИК займется регистрацией кандидатов в президенты на следующей неделе

Центральная избирательная комиссия займется регистрацией кандидатов на пост президента РФ на следующей неделе, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Окончательный список зарегистрированных кандидатов будет готов к 10 февраля.

"На следующей неделе приступим к рассмотрению вопросов о регистрации кандидатов", — цитирует Памфилову "РИА "Новости".

31 января стал последним днем приема подписных листов. Подписи в ЦИК представили шесть кандидатов: действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

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К 10 февраля комиссия должна проверить подписи и принять решение о регистрации. На данный момент зарегистрированы два кандидата: Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Их выдвинули парламентские партии, это избавило от сбора подписей.

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Таким образом, за пост президента на выборах 18 марта 2018 года будут бороться не более восьми человек.