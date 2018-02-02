Бюджетная необеспеченность, полномочия без денег, нехватка специалистов — важные, но не единственные проблемы в селах Алтайского края. Об этом, а также о поиске решений этих проблем шла речь на семинаре-совещании с главами и депутатами алтайских муниципалитетов. Мероприятие прошло в четверг, 1 февраля, в Парламентском центре по инициативе фракции "Справедливая Россия".

Депутаты и главы приехали со всего региона: из Шипуновского, Михайловского, Троицкого, Чарышского, Калманского, Косихинского, Зонального и других районов края. Такое мероприятие проводилось впервые в Алтайском крае.

Проблему на федеральном уровне обозначил депутат Госдумы, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае Александр Терентьев.

"Сегодня наша страна стоит на сложном пути за суверенитет. Но пора выстраивать суверенную политику и в самой России. Мы настаиваем на изменении курса развития и изменении экономической политики, на отставке правительства. Олигархическую систему, которую в 90-е годы построили, сложно изменить. Но воля руководства страны есть", — заявил депутат и подчеркнул, что пока на уровне страны решаются стратегические вопросы, муниципальные власти, как могут, решают многочисленные местные проблемы.

Руководитель фракции справедливороссов в АКЗС Александр Молотов отметил, что одно из важных направлений работы партии на законодательном уровне — обеспечить самостоятельность муниципалитетов.

Кстати, представители краевого Минфина, руководитель "Алтайского центра финансовых исследований" Олег Бирюков рассказал о том, какие местные инициативы могут получить средства на реализацию из краевого бюджета. Это может быть создание детских или спортивных площадок, ремонт участка дороги, благоустройство мемориала или кладбища.

Но местные власти не должны уповать на помощь сверху. Многие проблемы можно решить своими силами, уверен глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

Читайте также: Какие социальные проблемы намерена решить алтайская "Справедливая Россия"

"Главы органов МСУ самостоятельны в рамках своих полномочий, они ограничены только законодательством и прокуратурой", — отметил он.

Кстати, Боронин — один из самых известных местных глав, пришедших во власть от оппозиции, и именно от "Справедливой России".

Участники мероприятия обсудили законодательные новшества, проблемы бюджетной обеспеченности и дополнительные источники доходов для местных бюджетов (региональные программы, дополнительные полномочия, организация МУПов). Представители муниципалитетов жаловались на недостаток специалистов. Например, в Шипуновской администрации нет юриста, что значительно усложняет работу.