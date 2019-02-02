Фото и иллюстрации из сети интернет
2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка. В этот день, наблюдая за сурком, вылезающим из своей норы, можно определить, как скоро наступит весна.
Этот праздник лёг в основу одноименного фильма с Биллом Мюрреем, который повествует об истории метеоролога, попавшего во временную петлю во время празднования Дня сурка. После этого выражение "День сурка" вошло в языки многих народов мира как синоним повторяющегося события, монотонной жизни.
Amic.ru собрал для вас несколько занимательных картинок для поднятия настроения в этот день.
Комментарии
Не надоело - день сурка, хеллоуинь, валентин день хватит...
Давайте наши РУССКИЕ праздники отмечать, а не на пендосов равняться!!!
ну идите отмечайте - кто вам не дает -запрещает?