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2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка. В этот день, наблюдая за сурком, вылезающим из своей норы, можно определить, как скоро наступит весна.

Этот праздник лёг в основу одноименного фильма с Биллом Мюрреем, который повествует об истории метеоролога, попавшего во временную петлю во время празднования Дня сурка. После этого выражение "День сурка" вошло в языки многих народов мира как синоним повторяющегося события, монотонной жизни.

Amic.ru собрал для вас несколько занимательных картинок для поднятия настроения в этот день.