Тайский суп "Том ям" любим практически всеми, кто хоть раз его пробовал. У этого блюда множество рецептов, но неизменно одно — в состав всегда входят креветки и кокосовое молоко. Несмотря на экзотические продукты, готовить его весьма просто и недорого. Воспользуйтесь нашей новой инфографикой и пишите в комментариях, что у вас получилось.