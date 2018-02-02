Тайский суп "Том ям" любим практически всеми, кто хоть раз его пробовал. У этого блюда множество рецептов, но неизменно одно — в состав всегда входят креветки и кокосовое молоко. Несмотря на экзотические продукты, готовить его весьма просто и недорого. Воспользуйтесь нашей новой инфографикой и пишите в комментариях, что у вас получилось.
Комментарии
А за кокосовым молоком в Тай лететь?
А жрать (именно жрать) ЭТО нужно из свинского корыта хором и без ложек.
2.02.2018 08:33
И там же купить готовые наборы в пакетиках для приготовления Том Ям.
Это упрощенный рецепт, оригинальный суп готовится из более сложных ингредиентов, некоторые из которых у нас и не купишь. например специальная паста для этого супа, лемонграсс, галангал, а вот кокосовое молоко я видела даже в камне в магните))). Там вообще супер выбор, была удивлена
спасиб не нужно.. пойду борщ варить
2.02.2018 08:55
- гость -
Я своим поросям летом такое же готовлю, только без косового молока и креветок...
В ашане есть кокосовое молоко и стоит оно копейки
+ 100500 главное дерть не забыть добавить. На довольных хрюшек смотрю - пальчики оближешь!
2.02.2018 09:36
- гость -
а зачем вы свиней этим кормите?
Растут на этом сырье хорошо.
PS Меня другое беспокоит, почему мою кашу для свиней называют тайским супом???
вы кормите свиней креветками и кокосовым молоком?
ну молодцы.. свинкам нужно больше вкусной кашки
ПИПЕЦ!,... через пост про свиней, народ вы че? совсем оскотинились? статья безобидная про суп, а вы тут развезли гов-о!
ингредиенты все есть в местных магазинах, и лемонграс, и кокосовое молоко...
но лично я индифферентен к восточной кухне, не нравится.
лучше традиционный борщ или солянка)
надо Субу спросить про приготовление том-яма, он пожил там)
2.02.2018 10:12
- гость -
харе ИСТЕРИТЬ скушай кашки