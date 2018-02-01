Сотрудники московской полиции проводят проверку по факту заявления 35-летнего священника, который утверждает, что стал жертвой предположительно мошенников из Столичной финансовой корпорации (СФК), передает ТАСС.

"Накануне в полицию обратился 35-летний священник, он сообщил, что в прошлом году инвестировал денежные средства в СФК на общую сумму более 19,4 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент офис указанной компании закрыт, сотрудники уволились, а руководство офиса на звонки не отвечает.

По данным открытых источников, СФК является одним из участников финансового рынка в сегменте управления частным капиталом. Основной целью компании является финансовое планирование и управление активами и капиталом.