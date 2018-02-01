СУ СК РФ по Алтайскому краю организовало проверку размещенной в СМИ информации о том, что несколько жителей города Заринска, осуществляющих строительство кожевенного завода, несколько месяцев не получают заработную плату.

"С целью выяснения всех обстоятельств невыплаты заработной платы следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой предстоит выяснить все обстоятельства нарушения конституционного права граждан на вознаграждение за труд. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Следственное управление напоминает, что защита трудовых прав граждан — одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России. Граждане, трудовые права которых нарушены, могут обращаться в территориальные следственные отделы (адреса указаны на сайте следственного управления http://altai-krai.sledcom.ru) или по телефону 8 (385 2) 29-80-26.