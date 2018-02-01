В эфире регионального телевидения вышел сюжет о том, что в помещениях МБОУ "Масальская среднеобразовательная школа" Локтевского района отмечается низкая температура воздуха, не соответствующая допустимой норме, вследствие чего учащиеся вынуждены находиться в учреждении в верхней одежде.

По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, и дать правовую оценку ответственным должностным лицам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.