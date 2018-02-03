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Выходные в Алтайском крае начинаются с солнечной и благоприятной погоды – местами по региону в субботу, 3 февраля, воздух прогреется до 0 градусов.

"Без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица", — говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра. Днем в крае будет -7…-12 градусов, местами в предгорьях 0…-5 градусов.

Ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

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В Барнауле без осадков, утром изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -7…-9 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.