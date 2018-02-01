С 1 февраля 2018 года в России осталась лишь одна стратегическая "копилка". Полностью истраченный Резервный фонд официально объединился с Фондом национального благосостояния (ФНБ), пишет RT.

Министерство финансов России в декабре 2017 года полностью израсходовало средства из Резервного фонда. Согласно информации Минфина, остатки фонда в объеме $7,62 млрд, €6,71 млрд и ₤1,10 млрд были реализованы за 1 трлн 420 млн рублей и зачислены на единый счет федерального бюджета.

Как отмечается, власти приняли решение создать единый запасник для финансирования дефицита бюджета. Ожидается, что в 2019 году объем средств ФНБ достигнет 7% ВВП, после чего начнется инвестирование в инфраструктурные нацпроекты.

История суверенных фондов России, которые стали настоящей подушкой безопасности для экономики в 2008-2009 и частично в 2014-2015 годах, началась десять лет назад. 1 февраля 2008 года единый Стабилизационный фонд разделился на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Одним из сторонников реформирования российской "кубышки" был нынешний председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-глава Минфина Алексей Кудрин.

Задача Резервного фонда заключалась в финансировании дефицита федерального бюджета, тогда как ФНБ должен был страховать пенсионную систему и использоваться для инвестирования в долгосрочные инфраструктурные проекты. Тем не менее в 2008-2009 годах средства ФНБ направлялись для стабилизации финансовой системы.

По мнению опрошенных RT экспертов, исчезновение Резервного фонда не приведет к изменениям в российской экономике.