Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 113,2 квадратных метра продают в центре Барнаула за 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в кирпичном доме на проспекте Социалистическом. "Дом имеет великолепную входную группу с приветливым консьержем, закрытую придомовую территорию с индивидуальными парковочными местами, присутствует лифт. Планировка и дизайнерское решение в классическом стиле подчеркивают обилие пространства и элегантность вкуса", — говорится в объявлении.
Продавец также подчеркивает, что квартира насыщена светом, так как окна выходят на две стороны.
Внутри обустроена большая гостиная, просторная ванная комната, кладовая с сейфом.
Потолки высотой три метра. Дом расположен в самом центре города.
Комментарии
стулья вдоль стенки, как в садике))
ужас ужасный... интерьер их лихих 90-х, там же и застряли, видимо.
из всего "интерьера" можно оставить только кухню, если она не ушатана. -1 млн и квартира продастся
интерьер их лихих 90-х,
Когда дом построили, квартиру обставили.
Только глупые люди при покупке смотрят на стулья, на кухню... Смотреть надо на сам дом(его местоположение, качество, тех.обслуживание дома - ТСЖ или УК и т.д.) - всё остальное можно сделать и купить.
Конечно все можно сделать и купить, так и цена должна быть меньше значительно