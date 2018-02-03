Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 113,2 квадратных метра продают в центре Барнаула за 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в кирпичном доме на проспекте Социалистическом. "Дом имеет великолепную входную группу с приветливым консьержем, закрытую придомовую территорию с индивидуальными парковочными местами, присутствует лифт. Планировка и дизайнерское решение в классическом стиле подчеркивают обилие пространства и элегантность вкуса", — говорится в объявлении.

Продавец также подчеркивает, что квартира насыщена светом, так как окна выходят на две стороны.

Внутри обустроена большая гостиная, просторная ванная комната, кладовая с сейфом.

Потолки высотой три метра. Дом расположен в самом центре города.