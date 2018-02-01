Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с девятой годовщиной его интронизации, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин прибыл с этой целью в храм Христа Спасителя, где провел встречу с предстоятелем Русской православной церкви. В ходе общения он подарил патриарху букет белых роз, после чего они обсудили прошедший в прошлом году Архиерейский собор РПЦ.

"Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло, и прошло на таком уровне и с таким результатом. Спасибо вам большое", — сказал Путин.

Также патриарха поздравил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте нижней палаты, он отметил, что при первосвятительском служении патриарха Кирилла Русская Православная Церковь укрепила авторитет не только внутри страны, но и расширила влияние за ее пределами.

"Вы многое делаете для сохранения наших духовных традиций и нравственных ценностей, поддержки института семьи и воспитания молодежи. Ваша благотворительная, просветительская и миротворческая работа снискала заслуженное уважение в обществе", — говорится в телеграмме.

Володин пожелал предстоятелю РПЦ крепости духовных и телесных сил в патриаршем служении на благо России.