Однокомнатные квартиры могут признать неделимым имуществом

Однокомнатные квартиры, а также комнаты или иные объекты жилищных прав могут быть признаны неделимым жилым помещением. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет "Парламентская газета".

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, законопроект направлен на согласование норм гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы собственности на неделимое жилое помещение.

Законодатели утверждают, что осуществление права общей долевой собственности на жилое помещение привело к появлению "микродолей", то есть недостаточных по размеру для выделения в натуре или проживания человека частей жилья.

"Отдельные обладатели "микродолей" злоупотребляют предоставленными им юридическими правами и свободами. Так, жилое помещение нередко предоставляется для фиктивной регистрации по месту жительства (пребывания) третьих лиц", — говорится в пояснительной записке.

Помимо образования владельцами микродолей "резиновых" квартир, авторы инициативы отмечают, что собственники незначительной малых частей жилого помещения зачастую используют их для принуждения остальных владельцев к продаже по многократно заниженной цене.

"В качестве решения вышеизложенных проблем предлагается, следуя принципу "право собственности на неделимое жилое помещение может принадлежать только членам одной семьи", синхронизировать гражданско-правовые нормы и жилищные нормы", — сказано в пояснительной записке.

Также авторы законопроекта предлагают запретить кому-либо, кроме членов одной семьи, владеть долями в неделимом жилом помещении. В случае если собственник части жилья не является членом семьи, он должен продать свою долю остальным собственникам в течение года. Если они откажутся, доля будет отчуждена в пользу государства.

При переходе доли жилья в государственную собственность с оставшимися владельцами заключается договор социального найма части неделимого жилого помещения. При этом отмечается, что государственная доля подлежит переуступке членам семьи по их требованию, в том числе продаже.