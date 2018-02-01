Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что в России потребуется не более двух отдельных тюрем для террористов, пишет "Парламентская газета".

Заявление Шхагошева прозвучало в рамках совещания в Нальчике по данному вопросу, организованного на площадке Совета безопасности Кабардино-Балкарской Республики.

По словам депутата, который является автором законопроекта, в ходе обсуждения было приведено много цифр и данных в поддержку концепции инициативы об отдельном содержании осужденных за терроризм.

"Конечно, представители ФСИН указывали на возможные экономические затраты при реализации данной инициативы. Но я обратил их внимание на то, что всего в России в тюрьмах содержатся 619 тысяч заключенных, а законопроект об отдельных тюрьмах для террористов коснется от 1 до 4 тысяч заключенных", — отметил депутат.

Как следствие, в стране потребуется создание не более двух отдельных тюрем для таких лиц, заключил народный избранник.