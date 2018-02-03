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Певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева отмечает 3 февраля свой 36-й день рождения. Эта прекрасная блондинка, которую до сих многие по привычке называют "беленькой из ВИА Гры", уже более десяти лет успешно строит самостоятельную карьеру.

Безусловным достоинством Веры Брежневой является то, что ее с уверенностью можно назвать чистым и прекрасным лицом нашей не всегда приглядной поп-культуры. Естественная красота этой женщины вдохновляет многих представительниц прекрасного пола на постсоветском пространстве.