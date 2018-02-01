Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке рассказала о странных литературных произведениях для школьников, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое. Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах. Самое приличное из всех — "Куда скачет петушиная лошадь"... Сказка про глаз, который, извините, упал в унитаз", — возмутилась Кузнецова.

По ее словам, тут есть над чем посмеяться, но задуматься тоже нужно. При этом она выразила надежду, что ее список из 16 произведений не станет черным пиаром.