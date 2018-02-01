Президент России Владимир Путин осмотрел технику комбайнового завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону, передает ТАСС.

Главе государства показали обучающий симулятор нового зерноуборочного комбайна, который, по аналогии с авиасимуляторами, представляет собой макет кабины агромашины с выведенным на экран на месте лобового стекла компьютерным изображением полевых работ.

Путин сел на место оператора комбайна и, следуя инструкциям представителя завода, "завел" виртуальную машину и приступил к "уборке" урожая.

Данный тренажерный модуль, позволяющий выполнять имитацию поведения комбайна в разных условиях эксплуатации, может использоваться как в сельскохозяйственных учебных заведениях, так и для тренинга персонала уже на самих агропредприятиях.

Президенту также продемонстрировали работу системы мониторинга, благодаря которой можно получать в режиме реального времени данные с каждой агромашины.