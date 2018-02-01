Президент России Владимир Путин осмотрел технику комбайнового завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону, передает ТАСС.
Главе государства показали обучающий симулятор нового зерноуборочного комбайна, который, по аналогии с авиасимуляторами, представляет собой макет кабины агромашины с выведенным на экран на месте лобового стекла компьютерным изображением полевых работ.
Путин сел на место оператора комбайна и, следуя инструкциям представителя завода, "завел" виртуальную машину и приступил к "уборке" урожая.
Данный тренажерный модуль, позволяющий выполнять имитацию поведения комбайна в разных условиях эксплуатации, может использоваться как в сельскохозяйственных учебных заведениях, так и для тренинга персонала уже на самих агропредприятиях.
Президенту также продемонстрировали работу системы мониторинга, благодаря которой можно получать в режиме реального времени данные с каждой агромашины.
Комментарии
Пусть за трактoр сaдится снeг разгрeбать.
лучше бы в ракету сел и в космос улетел
А ведь Быков Дима оказался прозорливым!!!!!!
Путин вышел из комбайна.
Путин! Тут и сел мужик.
А зачем ему симулятор комбайна, если он каждый день на симуляторе государства играет?
Пора менять эту Деталь)
2.02.2018 07:18
гость
лучше бы в ракету сел и в космос улетел
Навсегда! Марс например осваивать