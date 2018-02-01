Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам "не может не радовать", передает ТАСС.

"Нужно относиться не только с уважением к решению суда, а оно нас, безусловно, не может не радовать, подтверждает нашу позицию, что подавляющее большинство наших спортсменов является чистыми спортсменами. Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно", — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что при этом CAS оправдал "не всех 100%" спортсменов.

Путин заявил, что России еще есть над чем работать с точки зрения совершенствования антидопинговой системы и РФ будет "настойчиво это делать" вместе с МОК, WADA и другими международными организациями.

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) принял положительное решение, отменив пожизненное отстранение от Олимпиад 28 российских спортсменов. Этим спортсменам будут возвращены награды Сочи-2014, а их результаты восстановлены. Более того, спортсмены теоретически имеют возможность попасть на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая стартует 9 февраля. За участие оправданных спортсменов в Олимпиаде будут бороться юристы Олимпийского комитета России (ОКР). В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о разочаровании решением CAS.