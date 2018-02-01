Президент России Владимир Путин дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС в ходе рабочей поездки в регион, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проведенный главой государства энергопуск означает начало выдачи первых киловаттов электроэнергии в национальную энергосистему.

Президент России, который проведет в Ростове-на-Дону заседание Госсовета по развитию промышленности в регионах, также принял участие в видеоконференции с работниками АЭС по случаю запуска нового энергоблока.