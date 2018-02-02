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Тяжело, но другого пути нет: глава алтайских эсеров о поддержке Путина

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Депутат Госдумы, глава "Справедливой России" на Алтае Терентьев объяснил, почему партия поддержала Путина на выборах

Фото: пресс-служба партии Справедливая Россия

Россия продолжает жить в олигархической системе, но Владимир Путин пытается переломить ситуацию и отстоять суверенитет страны в мировом пространстве. Такие аргументы в поддержку решения "Справедливой России" поддержать на выборах Путина привел глава алтайских справедливороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев.

"Да, власть в стране неоднородна (...). Олигархическую систему, которую в 90-е годы построили, сложно изменить. Но воля президента есть, поэтому "Справедливая Россия" поддержала его кандидатуру", — сказал он на встрече с главами алтайских муниципалитетов и местными депутатами в Барнауле.

Александр Терентьев отметил, что партия поддерживает и решение Путина в борьбе за суверенитет России.

"Сегодня наша страна стоит на сложном пути борьбы за суверенитет(...). Мы видим огромное противодействие. В 2012-м не получилось перевернуть Россию, они перевернули Украину. Американцы думали, что Севастополь будет их военной базой. Но Крым вернулся в Россию. Это огромное достижение и президента, и всего народа. Да, нам тяжело, но другого пути России я не вижу. Только наша суверенная политика изменит положение дел", — добавил Александр Терентьев.

При этом он подчеркнул, что, поддерживая Путина, "Справедливая Россия" продолжает настаивать на отставк правительства, смене экономической политики в стране.

Напомним, партия "Справедливая Россия" не стала выдвигать своего кандидата на выборы президента, которые пройдут 18 марта 2018 года. "СР" публично поддержала самовыдвиженца Владимира Путина. Многие эксперты считают это политическим крахом партии. Но некоторые оценивают это даже положительно. Низкий результат на президентских выборах 2018 года, пойди он на них, был бы еще более губительным для лидера "СР" Сергея Миронова.

В качестве кандидатов уже зарегистрированы Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Сдали подписи в свою поддержку еще шесть кандидатов, на следующей неделе ЦИК объявит, кто из них получит регистрацию. Это действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.02.2018 10:08
- гость -

Куда,в случае чего, примкнут эти политические эСРэ?

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2.02.2018 10:10
гость

Сколько ж вас паразитов...

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2.02.2018 10:20
- гость -

"эсерЫ" как были прост...ми так и остались! Ничего не меняется

0  0
2.02.2018 10:22
- гость -

Системная оппозиция неплохо финансируется государством))) Зачем Терентьеву искать приключений на свой зад?)))

0  0
2.02.2018 10:23
- гость -

Олигархическую систему, которую в 90-е годы построили, сложно изменить. Но воля президента есть, поэтому "Справедливая Россия" поддержала его кандидатуру"

Угу, 19 лет уж как воля есть, а толку нет.

0  0
2.02.2018 10:24
- гость -

Как можно так нагло лгать. А если паренек ничего не может поделать с олигархами, которых нет (Дворкович) значит они и его имеют...и не так уж он силен в таком случае.

0  0
2.02.2018 10:24
Vanadiy2014

Олигархическую систему, которую в 90-е годы построили, сложно изменить.

90-ые - это позапрошлое десятилетие. Если ещё и в 20-ых, а они наступят уже через пару лет, будут прикрываться лихими 90-мы, то я не знаю.

0  0
2.02.2018 10:28
- гость -

Нужно потерпеть ещё шесть лет и после выбранного в 2018 году слабого президента поддерживающего олигархов, в 2024 году придет новый сильный поддерживающий основную массу электората!

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2.02.2018 10:35
Антон

Только за Грудинина!!!

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2.02.2018 10:35
Геноцид Эклеров

все парламентские партии - только видимость оппозиции.
финансируются из бюджета.
поэтому меня не удивляет позиция квази-партии эсеров.
ладно коммунисты, у них хотя бы какая то своя индивидуальная идеология...
ЛДПР - чисто персональный проект Жирика.
а вот что за партия СР, мне кажется, не смогут пояснить даже сами эсеры.

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