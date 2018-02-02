Тяжело, но другого пути нет: глава алтайских эсеров о поддержке Путина

Россия продолжает жить в олигархической системе, но Владимир Путин пытается переломить ситуацию и отстоять суверенитет страны в мировом пространстве. Такие аргументы в поддержку решения "Справедливой России" поддержать на выборах Путина привел глава алтайских справедливороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев.

"Да, власть в стране неоднородна (...). Олигархическую систему, которую в 90-е годы построили, сложно изменить. Но воля президента есть, поэтому "Справедливая Россия" поддержала его кандидатуру", — сказал он на встрече с главами алтайских муниципалитетов и местными депутатами в Барнауле.

Александр Терентьев отметил, что партия поддерживает и решение Путина в борьбе за суверенитет России.

"Сегодня наша страна стоит на сложном пути борьбы за суверенитет(...). Мы видим огромное противодействие. В 2012-м не получилось перевернуть Россию, они перевернули Украину. Американцы думали, что Севастополь будет их военной базой. Но Крым вернулся в Россию. Это огромное достижение и президента, и всего народа. Да, нам тяжело, но другого пути России я не вижу. Только наша суверенная политика изменит положение дел", — добавил Александр Терентьев.

При этом он подчеркнул, что, поддерживая Путина, "Справедливая Россия" продолжает настаивать на отставк правительства, смене экономической политики в стране.

Напомним, партия "Справедливая Россия" не стала выдвигать своего кандидата на выборы президента, которые пройдут 18 марта 2018 года. "СР" публично поддержала самовыдвиженца Владимира Путина. Многие эксперты считают это политическим крахом партии. Но некоторые оценивают это даже положительно. Низкий результат на президентских выборах 2018 года, пойди он на них, был бы еще более губительным для лидера "СР" Сергея Миронова.

В качестве кандидатов уже зарегистрированы Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Сдали подписи в свою поддержку еще шесть кандидатов, на следующей неделе ЦИК объявит, кто из них получит регистрацию. Это действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").