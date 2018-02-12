Современное общество с его высокими требованиями диктует свои жесткие условия – чтобы добиться успеха, нужно работать над собой уже "с младых ногтей". Нынешние дети с молоком матери впитывают эти правила игры и способны быстро усваивать значительные объемы информации. Занять достойное место в мире больших скоростей невозможно без навыков коммуникации и знания хороших манер. Этому и многому другому обучит насыщенный курс, который проводит для детей единственная в Барнауле Школа этико-эстетического воспитания.

Комплексная программа для юных горожан в возрасте от 5 и до 17 лет стартует в Школе с 1 марта. В течение трех месяцев ее слушатели смогут освоить четыре тематических блока:

"Психология отношений"

"Ораторское мастерство. Публичные выступления"

"Этикет"

"Стиль и имидж"

Как выстроить отношения со сверстниками, родителями и учителями? Или научиться коммуникации с незнакомыми людьми? Можно ли быстро повысить грамотность своей устной и письменной речи, овладеть основами ораторского искусства? На все эти вопросы дадут ответы опытные педагоги школы. Слушатели курсов также узнают, как нужно правильно дарить и получать подарки, приобретут навыки сервировки стола. А еще поработают над собственным стилем и имиджем.

"Основной критерий, по которому мы подходили к выбору материала, – полезность. Наши ученики смогут применить полученные знания в реальной жизни", — рассказывает директор школы Татьяна Полещенкова. К примеру, на занятиях ребята смогут поработать над самооценкой и своими эмоциями, научатся избегать конфликтов и правильно выходить из них, освоят навыки публичного выступления — как подготовленного, так и экспромта.

При этом форма изложения материала блоков максимально увлекательна и будет соответствовать возрастным особенностям воспитанников. Так, например, ребята постарше смогут освоить "нетикет" – правила общения в социальных сетях.

Ведущими курса станут профессионалы с большим опытом работы — семейный психолог, филолог, консультант по этикету, стилист. Сама программа будет рассчитана на две возрастные группы – дети до 10 лет и подростки от 11 лет. При этом в каждой группе будет не более 10 человек, что обеспечит индивидуальный подход к ребенку и возможность поработать на личную перспективу каждого. Немаловажным станет и тот факт, что родители сами смогут выбрать для своих чад отдельные блоки обучения по интересам.

"Отсутствие элементарных знаний в тех сферах, о которых пойдет речь на нашем курсе, часто лишает маленького человека многих возможностей. Постеснялся выступить или задать вопрос – не увидели, не оценили, не пригласили поучаствовать… Вот почему так важно дать своему ребенку шанс научиться всему этому уже сейчас", — говорит Татьяна Полещенкова.

Запись на курс уже началась. Однако в связи с тем, что школа будет набирать не более одной группы каждого возраста, количество мест ограничено.

Школа этико-эстетического воспитания

Барнаул, Красноармейский, 58б (ТЦ "Эдем")

Тел: 8-906-196-35-74