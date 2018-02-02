Страх перед смертью и желание достичь бессмертия оказались одной из главных причин того, почему люди покупают бутилированную воду, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Applied Environmental Education & Communication.

"Реклама бутилированной воды играет сразу на двух наших самых больших страхах. Сам факт того, что человек смертен, заставляет нас избегать рисков, и поэтому многим людям кажется, что вода в бутылках является почему-то более безопасной или чистой. Во-вторых, здесь действует глубокая подсознательная сила, которая потакает нашему желанию обрести бессмертие", — рассказывает Стефания Коут из университета Ватерлоо (Канада).

В последние годы ученые начали всерьез беспокоиться о том, как онлайн-реклама может влиять на поведение и психику людей. Примерно год назад ученые из университета штата Мичиган опубликовали исследование, в рамках которого они показали, что реклама особенно сильно влияет на алкогольные предпочтения подростков и заставляет их выбирать те напитки, которые чаще всего мелькают на экранах телевизоров или в рекламе в глобальной сети.

Коут и ее коллегу Сару Вульф заинтересовал один любопытный психологический феномен, связанный с рекламой – многие люди предпочитают пить исключительно бутилированную воду, хорошо при этом зная, что по химическому составу она фактически не отличается от ее водопроводной "тезки".

Ученые попытались понять, с чем связано подобное странное увлечение многих жителей развитых стран, изучив то, как производители подобной воды рекламируют свою продукцию и на какие чувства людей направлена их пропаганда.

В большинстве случаев, как отмечают психологи, эти рекламные кампании направлены на очень узкий спектр эмоций и чувств — к примеру, многие марки бутилированной воды ассоциируются с высоким социальным статусом, здоровьем, чистотой, целебными свойствами и чувством собственного достоинства.

Все эти эмоции и чувства, как считают ученые, являются проявлениями одного общего целого — желания жить как можно дольше и страхом перед неминуемой смертью. Соответственно, покупая воду, клиенты таких компаний пытаются приобщиться к "вечности" и продлить свою жизнь, используя "гарантированно" чистую воду.

Подобные соображения, как отмечает Коут, объясняют то, почему кампании по популяризации водопроводной воды, которые проводят социальные службы в Канаде и США, чаще всего заканчиваются провалом.

По словам психологов, они апеллируют не к бессмертию, а к гораздо менее эмоциональным вещам, таким как вред пластика для окружающей среды и выгода от перехода на более дешевую воду из-под крана. Соответственно, переход на подобную тактику мог бы помочь им решить эту задачу, заключают ученые.