Страх перед смертью и желание достичь бессмертия оказались одной из главных причин того, почему люди покупают бутилированную воду, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Applied Environmental Education & Communication.
"Реклама бутилированной воды играет сразу на двух наших самых больших страхах. Сам факт того, что человек смертен, заставляет нас избегать рисков, и поэтому многим людям кажется, что вода в бутылках является почему-то более безопасной или чистой. Во-вторых, здесь действует глубокая подсознательная сила, которая потакает нашему желанию обрести бессмертие", — рассказывает Стефания Коут из университета Ватерлоо (Канада).
В последние годы ученые начали всерьез беспокоиться о том, как онлайн-реклама может влиять на поведение и психику людей. Примерно год назад ученые из университета штата Мичиган опубликовали исследование, в рамках которого они показали, что реклама особенно сильно влияет на алкогольные предпочтения подростков и заставляет их выбирать те напитки, которые чаще всего мелькают на экранах телевизоров или в рекламе в глобальной сети.
Коут и ее коллегу Сару Вульф заинтересовал один любопытный психологический феномен, связанный с рекламой – многие люди предпочитают пить исключительно бутилированную воду, хорошо при этом зная, что по химическому составу она фактически не отличается от ее водопроводной "тезки".
Ученые попытались понять, с чем связано подобное странное увлечение многих жителей развитых стран, изучив то, как производители подобной воды рекламируют свою продукцию и на какие чувства людей направлена их пропаганда.
В большинстве случаев, как отмечают психологи, эти рекламные кампании направлены на очень узкий спектр эмоций и чувств — к примеру, многие марки бутилированной воды ассоциируются с высоким социальным статусом, здоровьем, чистотой, целебными свойствами и чувством собственного достоинства.
Все эти эмоции и чувства, как считают ученые, являются проявлениями одного общего целого — желания жить как можно дольше и страхом перед неминуемой смертью. Соответственно, покупая воду, клиенты таких компаний пытаются приобщиться к "вечности" и продлить свою жизнь, используя "гарантированно" чистую воду.
Подобные соображения, как отмечает Коут, объясняют то, почему кампании по популяризации водопроводной воды, которые проводят социальные службы в Канаде и США, чаще всего заканчиваются провалом.
По словам психологов, они апеллируют не к бессмертию, а к гораздо менее эмоциональным вещам, таким как вред пластика для окружающей среды и выгода от перехода на более дешевую воду из-под крана. Соответственно, переход на подобную тактику мог бы помочь им решить эту задачу, заключают ученые.
Комментарии
Пью воду из под крана. Ребенку бабушка покупает детскую бутилированную
Ну вот. Ваш ребенок будет бессмертным, а вы нет
бутИлированная вода - это та, которая продается в бутИлках
Если бы в бутылках, то была бы бутЫлированная
Гостю 10:23. Ты прежде чем что-то ляпнуть, в словарь посмотри или погугли хотя бы... От глагола "бутилировать", а не бутылка
Гостю 10:32. Моск включи! Глагол "бутилировать" от какого слова происходит?
Гостю 10.34 Это как раз у тебя моСК. Словарь открой
Гостю 10:38. Меня интересует этимология, а не словарь
Божычки. как я люблю местных комментаторов статья про рекламу на "загнивающем" Западе, а они о грамматике.