В Cети активно обсуждают задачку, которую задали школьникам в китайской провинции Сычуань, сообщает РИА "Новости".

Условие задачи таково: необходимо определить возраст капитана судна, если на борту находятся 26 овец и 10 козлов.

Китайские СМИ утверждают, что дети проявили неординарное мышление при решении задачи. "Капитану минимум 18 лет, потому что в противном случае у него не было бы прав управлять кораблем", — отметил один из пятиклассников. Другой посчитал, что капитан чересчур самовлюблен и взял на корабль число животных, равное его возрасту.

Взрослые, наткнувшиеся на эту задачу в интернете, тоже подошли к решению нетривиально. Приводится комментарий одного из пользователей Weibo (китайского аналога Twitter): "Общий вес всех животных на борту составит 7,7 тонны, исходя из среднего веса каждого животного. В Китае для управления кораблем с грузом более пяти тонн необходимо обладать лицензией на протяжении пяти лет, а выдают их только с 23. Это значит, что капитану минимум 28 лет".

Однако это спровоцировало новую дискуссию между пользователями. Некоторые обратили внимание на неточность в расчетах: "Получается, что каждое животное весит более 200 килограммов".

В китайском департаменте образования объяснили, что главной целью этого задания было заставить детей избавиться от шаблонного мышления, а точного ответа на вопрос не существует.