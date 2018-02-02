Суд приговорил обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.
"Признать виновным, назначить Белых наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказала судья.
Также на Белых наложен штраф в 48 млн рублей. Гособвинение просило десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей.
Ранее суд признал экс-губернатора виновным в получении взяток. Отмечается, что по одному эпизоду взяток Белых был оправдан.
Белых задержали в июне 2016 года. Как сообщает следствие, в 2012-2016 годах бывший губернатор получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.
Комментарии
Ещё один Тимошенко нашолся-с тросточькой шлындает. Не верим Мы тебе ворюга Нашей собственности!
Замглавы "Союза правых сил" Немцов - застрелен напротив Кремля в феврале 2015-го.
Глава "Союза правых сил" Белых - 8 лет тюрьмы при тяжёлой форме диабета.
В общем, понятно. Немцов давно по этому поводу все сказал.
2.02.2018 09:41
- гость -
заказчики и исполнители убийства Немцова, чеченцы, осуждены, и находятся в местах отбытия наказания. мотив - месть за высказывания, расцененные как оскорбление мусульманства.
Белых осужден за доказанный факт взятки.
в чём проблема?
Проблема почему тогда не расстрелян сердюков,и не осуждена Васильева(например)?
2.02.2018 09:45
Геноцид Эклеров
Вы в первой же фразе лжете. Заказчики не только не осуждены, но по ним дело выделено в отдельное производство и не ведется. Забыли, как вождь и учитель в первый же день сказал, что заказчиков нет...
2.02.2018 09:45
Геноцид Эклеров
Лжете и по доказанному факту взятки - не доказан! Когда задали вопрос братве - а на что Белых потратил эти деньги, на что они пошли, был ответ на сигареты и женщин!!! Вот Вам и взятки...
2.02.2018 09:53
- гость -
Васильева как раз осуждена, вышла по УДО. Этот фигурант тоже долго зону топтать не будет. Или по болезни выйдет, или за примерное поведение. Это если еще приговор в апелляции устоит.