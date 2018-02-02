В ходе общения с рабочими "Ростсельмаша" президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки молодых семей с детьми, передает РИА "Новости".

Касаясь актуальных проблем в этой сфере, глава государства заявил, что в настоящее время в обеспечении местами в яслях нуждаются более 272 тысяч детей.

"У нас детей таких маленьких от 2 месяцев до 3 лет, стоящих в очереди, 272 255. Это было на 1 января", — отметил Путин, признав существование разрыва между тем, что матерям выплачивают пособия по уходу за ребенком до 1,5-летнего возраста, а в детские сады детей принимают только с двух лет.

Проблему призвана решить запущенная на федеральном уровне программа обеспечения ясельными местами, отметил президент.

По словам российского лидера, для молодых мам после появления ребенка важно иметь возможность скорейшего возвращения к трудовой деятельности без потери квалификации.

"Это одна из программ, которая имеет комплексное значение, направлена будет на комплексную поддержку молодых семей, семей с детьми и, честно говоря, на поддержание демографических процессов, чтобы стимулировать семьи заводить детей", — рассказал Путин, напомнив, что одной из мер по стимулированию стало принятое в конце декабря решение о расширении сферы использования маткапитала.

Президент также рассказал о возможностях, которые рождение детей предоставляет молодым семьям для улучшения жилищных условий.

Во время разговора с одним из рабочих "Ростсельмаша", который интересовался процентной ставкой по ипотеке и возможностью ее субсидирования, Путин ответил, что после заключения брака сегодня следует сразу заводить ребенка для своевременного получения поддержки за рождение первенца.

"А если будет второй и третий — у вас сразу ставка по ипотечному кредиту будет не больше 6%, потому что все, что выше, будет оплачивать государство", — сказал президент, отметив, что эта мера заработала с 1 января текущего года.

Путин также добавил, что, кроме этого, существует государственная программа, по которой проходит субсидирование для молодых семей, действуют и региональные программы.