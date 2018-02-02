В ходе общения с рабочими "Ростсельмаша" президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки молодых семей с детьми, передает РИА "Новости".
Касаясь актуальных проблем в этой сфере, глава государства заявил, что в настоящее время в обеспечении местами в яслях нуждаются более 272 тысяч детей.
"У нас детей таких маленьких от 2 месяцев до 3 лет, стоящих в очереди, 272 255. Это было на 1 января", — отметил Путин, признав существование разрыва между тем, что матерям выплачивают пособия по уходу за ребенком до 1,5-летнего возраста, а в детские сады детей принимают только с двух лет.
Проблему призвана решить запущенная на федеральном уровне программа обеспечения ясельными местами, отметил президент.
По словам российского лидера, для молодых мам после появления ребенка важно иметь возможность скорейшего возвращения к трудовой деятельности без потери квалификации.
"Это одна из программ, которая имеет комплексное значение, направлена будет на комплексную поддержку молодых семей, семей с детьми и, честно говоря, на поддержание демографических процессов, чтобы стимулировать семьи заводить детей", — рассказал Путин, напомнив, что одной из мер по стимулированию стало принятое в конце декабря решение о расширении сферы использования маткапитала.
Президент также рассказал о возможностях, которые рождение детей предоставляет молодым семьям для улучшения жилищных условий.
Во время разговора с одним из рабочих "Ростсельмаша", который интересовался процентной ставкой по ипотеке и возможностью ее субсидирования, Путин ответил, что после заключения брака сегодня следует сразу заводить ребенка для своевременного получения поддержки за рождение первенца.
"А если будет второй и третий — у вас сразу ставка по ипотечному кредиту будет не больше 6%, потому что все, что выше, будет оплачивать государство", — сказал президент, отметив, что эта мера заработала с 1 января текущего года.
Путин также добавил, что, кроме этого, существует государственная программа, по которой проходит субсидирование для молодых семей, действуют и региональные программы.
Комментарии
Вова твои программы убоги. Результат твоей деятельности - рождаемость в России снизилась более чем на 11% в 2017 году.
Ответственные молодые семьи в господдержке не нуждаются. Те, кому она требуется, лучше бы не заводили детей.
Да-а-а-а! Видимо крепко давят на СМИ, что Путина раскручивают по любому поводу. Ах! Какой же он всеобъемлющий, лучезарный, порядочный, незаменимый человек!!! Уже пол страны презирают эту личность. И поделом ему. Почти за 20 лет у власти ничего толком не сделано. Воры и Жулье! И прав Жириновский(хотя ему нужно в палату №7, потому как 6-я уже переполнена ЛДПР), что наехал на Путина и не нашел в его руководстве позитива. Так что крысы начали поедать друг-друга.
никакой конкретики в словах ВВП не увидел.
по местам в детсадах - пускай назовет количество новых мест и сроки ввода в эксплуатацию.
по ипотеке - дайте четкий ответ о размере процента для молодых семей с детьми.
пока это выглядит как рассуждение на вольную тему.