Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, заявил, что широкая информационная кампания о выборах президента, а также внешнее давление на Россию обусловили высокую степень готовности россиян принять участие в голосовании, пишет "Парламентская газета".

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о готовности прийти на выборы президента в марте 2018 года. 71% опрошенных готов прийти на избирательный участок, еще 10% пока сомневаются.

Как считает Мартынов, не последнюю роль в формировании таких настроений сыграла работа российских властей по информированию и вовлечению граждан в избирательный процесс: "При этом акцент делается не на административный ресурс, а именно на вовлеченность и информированность избирателей".

Вклад вносит также внешнее давление на Россию, добавил политолог, напомнив, что перед внешней угрозой российский народ всегда объединялся.

"Это своего рода ответ на подобные попытки манипулировать извне", — пояснил политолог.

В то же время явка на уровне 70% — довольно типичный показатель для выборов президента в России. По словам эксперта, это нормально "для нашей электоральной культуры", в которой выборы главы государства всегда вызывали наибольший интерес жителей.

По мнению Мартынова, на этих выборах количество активных избирателей может быть немного выше обычного, но не беспрецедентно: "Думаю, в этот раз явка будет не лучше и не хуже — штатной, без всяких "супер", "гипер" и прочих эпитетов".