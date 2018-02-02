Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, заявил, что широкая информационная кампания о выборах президента, а также внешнее давление на Россию обусловили высокую степень готовности россиян принять участие в голосовании, пишет "Парламентская газета".
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о готовности прийти на выборы президента в марте 2018 года. 71% опрошенных готов прийти на избирательный участок, еще 10% пока сомневаются.
Как считает Мартынов, не последнюю роль в формировании таких настроений сыграла работа российских властей по информированию и вовлечению граждан в избирательный процесс: "При этом акцент делается не на административный ресурс, а именно на вовлеченность и информированность избирателей".
Вклад вносит также внешнее давление на Россию, добавил политолог, напомнив, что перед внешней угрозой российский народ всегда объединялся.
"Это своего рода ответ на подобные попытки манипулировать извне", — пояснил политолог.
В то же время явка на уровне 70% — довольно типичный показатель для выборов президента в России. По словам эксперта, это нормально "для нашей электоральной культуры", в которой выборы главы государства всегда вызывали наибольший интерес жителей.
По мнению Мартынова, на этих выборах количество активных избирателей может быть немного выше обычного, но не беспрецедентно: "Думаю, в этот раз явка будет не лучше и не хуже — штатной, без всяких "супер", "гипер" и прочих эпитетов".
Комментарии
Это очень хорошо, что на этих так называемых "выборах" уже высокая явка.
Активность и сплочение перед угрозой продолжения текущей провальной политики.
Надо плотней сплачиваться,ибо вон уже председатель колхоза Нас бвранами называют!
Ну и хорошо, моего Путина и без меня всё равно выберут. А мы с семьёй на лыжах пойдём кататься на весь день, на выборы не пойдём.
Я так же люблю ходить на лыжах с семьей. Но вот любители плевать на выборы, смотрите, прокатаете Ваше будущее.
А ты за олигарха Грудинина хочешь голосовать? На Порошенко посмотри. Лучшая гражданская позиция - игнорировать выборы путина-2018, там важна только явка, и только на неё может повлиять сознательный гражданин.
Да! Буду голосовать за Грудинина!!! Ибо есть хоть какая то надежда, что Путинский бардак и брехаловка, совмещенная с Ворами и Жульем, может наконец закончится.
"Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать" М. Твен.
Выборы нужны лишь для того чтобы потом можно было сказать - "Сами выбрали - теперь не выёживайтесь"
2.02.2018 08:23
- гость -
А ты за олигарха Грудинина хочешь голосовать? На Порошенко посмотри. Лучшая гражданская позиция - игнорировать выборы путина-2018, там важна только явка, и только на неё может повлиять сознательный гражданин.
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И что вы добьетесь проигнорировав выборы, кому ваша явка важна ? Да ничего вы не добьетесь , а Путин так и будет у власти, соответственно "жить станем лучше, жить станем веселее". Идти на выборы и голосовать, хоть и цирк все это, но надо идти и ломать "систему" пока страну не потеряли, сами не потерялись.
В России за 17 лет открыты около 2000 новых предприятий. Это и настоящие гиганты, и предприятия, выпускающие совершенно новую для России продукцию.
В 2017 Россия побила советский рекорд 1978 года по общему сбору зерновых и по производству мяса в РСФСР 1990 года.
https://ruxpert.ru/Промышленность_России
имеющий глаза да увидит того кто развивает страну, и тех кто её опускает
Самая высокая явка на президентских выборах будет в Тюменской области и республике Тыва, где она приблизится к 100%. Такой прогноз сделали эксперты фонда «Петербургская политика».
Явка в пределах от 80 до 90 процентов будет еще в трех национальных республиках — Татарстане, Ингушетии и Северной Осетии.
Кандидаты в президенты известны. Нет ни одного достойного, готового и понимающего как нужно переустраивать страну. Ни одного! Голосовать бессмысленно, поскольку показатели фальсифицируют в разы!
1. если вы не пойдете на выборы, то вы не имеете права впоследствии открывать рот на происходящие в стране события. голосование - обязанность гражданинина. не нравятся кандидаты? ок. приди и испорти свой бюллетень.
2. лично я буду голосовать за Грудинина. я не сомневаюсь, что победит Путин. но я считаю необходимым выразить власти своё мнение относительно внутренней и экономической политики, проводимой властями. мое голосование будет протестным. я не доволен многими событиями в стране. я хочу, чтобы власть увидела количество недовольных, и приняла корректировку своей политики.
3. позицию немногочисленных взрослых сторонников известного школьного блоггера я не понимаю и не принимаю. если по вашему мнению выборы всё равно сфальсифицированы, то и участие Ололёши никак не изменило бы их фальсификацию.
2.02.2018 09:48
- гость -
в точку! +100500
из всего списка президентом хочет быть только путин, а нафига он нам сдалса?
все остальные чисто для количества.
на выборах делать апсолютно нефиг!
В Алтайском крае как всегда массовые нарушения избирательного законодательства! Путин еще не зарегистрирован в качестве кандидата, а билбордами завесили весь город. Больше нет никого!!! Незаконно преследуют тех кто призывает бойкотировать выборы, об этом прямо говорит "Голос" и Станислав Андрейчук, но беззаконие продолжается, а ЦИК этому потворствует. Установка 70х70х70 выполняется не взирая на методы...
2.02.2018 08:47В 2017 Россия побила советский рекорд 1978 года по общему сбору зерновых и по производству мяса в РСФСР 1990 года.
https://ruxpert.ru/Промышленность_России
имеющий глаза да увидит того кто развивает страну, и тех кто её опускает++++++++++++++Я не знаю сколько тебе лет. Но я знаю твердо. Знаю тот период, когда миллионы, только крупного рогатого скота паслись на территории СССР. И зерном мы не торговали, а кормили свои животноводческие комплексы и подсобные хозяйства. Так что подпевала, нужно тебе закончить хотя бы среднюю школу.
Активность россиян на выборах президента объяснили сплочением перед угрозой
А какие при-дур-ки вот так решили и кому они это объясняют? Я лично могу сплотиться только перед угрозой того, что президентом опять станет Путин со своей воровской сворой.
2.02.2018 10:25
- гость -
+100500