Фельдшер и медсестра, лечившие отравившегося валерьянкой четырехлетнего мальчика по телефону в Калужской области, предстанут перед судом. В результате ребенок скончался, сообщает СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, инцидент произошел в мае 2016 года в городе Жукове. Бабушка ребенка обратилась в скорую помощь и сообщила, что ее внук проглотил десять таблеток экстракта валерьяны. Однако врачи отказались приезжать по вызову.
"Вместо этого сотрудники станции скорой медицинской помощи по телефону давали рекомендации о выполнении лечебных мероприятий самостоятельно на дому и без осмотра ребенка и заверяли женщину, что его здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Через пару дней ребенок был доставлен в больницу, где скончался. По факту смерти было заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание не отвечающих требованиям безопасности жизни услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
В декабре 2017 года суд приговорил врача станции скорой помощи к двум годам лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении фельдшера и медсестры направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Комментарии
от 10 таблеток валераны?
Тут дело не в 10 таблетках, а в самом факте отказа врачей выехать на вызов...
тут не 2 года условно, тут десяточку строгача надо давать.
плюс руководство подстанции СП уволить по волчьей статье.
Даже и не подумала бы так о валерьяне.... (
Развитие телемедицины на отдельно взятой подстанции
Не возмущайтесь, они же мало получают, бееедненькие. Хотя все мы знаем, что главврачи получают много, но некоторые такие бардаки и безпредел развели в своих больницах.