Фельдшер и медсестра, лечившие отравившегося валерьянкой четырехлетнего мальчика по телефону в Калужской области, предстанут перед судом. В результате ребенок скончался, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в мае 2016 года в городе Жукове. Бабушка ребенка обратилась в скорую помощь и сообщила, что ее внук проглотил десять таблеток экстракта валерьяны. Однако врачи отказались приезжать по вызову.

"Вместо этого сотрудники станции скорой медицинской помощи по телефону давали рекомендации о выполнении лечебных мероприятий самостоятельно на дому и без осмотра ребенка и заверяли женщину, что его здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Через пару дней ребенок был доставлен в больницу, где скончался. По факту смерти было заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание не отвечающих требованиям безопасности жизни услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

В декабре 2017 года суд приговорил врача станции скорой помощи к двум годам лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении фельдшера и медсестры направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.