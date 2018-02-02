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Ребенок, пропавший после падения под лед на реке Барнаулке в Центральном районе краевой столицы, до сих пор не найден.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону, в пятницу, 2 февраля, поисковая операция будет продолжена. Представитель экстренного ведомства уточнил, что в течение дня спасатели будут продолжать распиловку льда.

Накануне в рамках поисковой операции специалисты также провели обследование береговой линии, было совершено 14 погружений водолазов.

Напомним, что трагический инцидент на реке Барнаулке произошел накануне. По факту пропажи ребенка краевое управление СКР проводит доследственную проверку.

По данным органов следствия, трагедия произошла при следующих обстоятельствах: во время игры малолетних детей на льду реки Барнаулки вблизи дамбы один из мальчиков 2005 года рождения, находясь на промоине, ушел под лед и не смог выбраться.