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Провалившийся под лед ребенок в Барнауле пока не найден

, ИА "Амител", Александр Шелягин
2 февраля поисковая операция будет продолжена

Фото: vk.com/barneos22

Ребенок, пропавший после падения под лед на реке Барнаулке в Центральном районе краевой столицы, до сих пор не найден.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону, в пятницу, 2 февраля, поисковая операция будет продолжена. Представитель экстренного ведомства уточнил, что в течение дня спасатели будут продолжать распиловку льда.

Накануне в рамках поисковой операции специалисты также провели обследование береговой линии, было совершено 14 погружений водолазов.

Напомним, что трагический инцидент на реке Барнаулке произошел накануне. По факту пропажи ребенка краевое управление СКР проводит доследственную проверку.

По данным органов следствия, трагедия произошла при следующих обстоятельствах: во время игры малолетних детей на льду реки Барнаулки вблизи дамбы один из мальчиков 2005 года рождения, находясь на промоине, ушел под лед и не смог выбраться.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.02.2018 09:41
- гость -

Спасибо за информацию,она сейчас дествительно важна....

0  0
2.02.2018 09:41
- гость -

Й)

0  0
2.02.2018 09:43
- гость -

Надо опускать видеокамеру на длинном тросе, смотреть видео, докуда дотянется. Там делать новую прорубь и далее смотреть. Только где ж такое оборудование взять?

0  0
2.02.2018 09:48
- гость -

А и ночью почему не пилилось?

0  0
2.02.2018 09:49
- гость -

Может, можно денег взять из тех, что на лестницу новую выделили? Воровать чиновники могут бюджетные деньги, так пусть перекинут из одной статьи затрат в другую. Или на ворованные купят. может, зачтётся.

0  0
2.02.2018 09:56
- гость -

09:48 Не Карлина же ребенок....потому ночью и не пилилось( Извиняюсь за жесткость....

0  0
2.02.2018 10:20
SonataVL

2.02.2018 09:48
- гость -
А смысл? Видимость ночью хуже. Днем найти шансов больше

0  0
2.02.2018 10:24
Геноцид Эклеров

2.02.2018 09:49
- гость -
а почемы вы ведете речь про деньги?
где то кто то сказал, что на поиски ребенка не хватает средств?
зачем вы такую пОгань несёте?

соболезнования родителям...
очевидно, что произошла трагедия...

0  0
2.02.2018 10:31
- гость -

Торопиться нет уже смысла. Как ни печально, но наврядли он превратился в подлёдного ихтиандра. А труп уже унесло течением чёрт знает куда.

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