Приобретение дров для многих жителей Алтайского края является не самой приятной покупкой. Приходится столкнуться с рядом проблем. Где купить? Как посчитать кубометр, чтобы не обманули? Как организовать доставку? Какого качества привезут дрова? Сколько стоят дрова?

И действительно, только столкнувшись с необходимостью купить дрова, понимаешь, насколько это сложно и даже абсурдно. Вроде есть деньги, есть потребность, а сервиса нет. Вернее, не было. С января ООО "ЛХК "Алтайлес" запустило новый удобный сервис по продаже и доставке колотых дров собственного производства (по телефону: 8 – (3852) 99-77-67).

На данный момент заказ и доставка дров осуществляются в границах г. Барнаул +30 км, но компания "Алтайлес" стремится сделать сервис более удобным, а покупку дров – более комфортной. Именно поэтому уже с июля 2018 г. появится возможность оформить заказ по всему Алтайскому краю (там, где есть предприятия компании).

Заказывая дрова у "Алтайлеса", вы получаете:

Честный объем дров по ГОСТ;

Фиксированную цену за м3 и доставку;

Качественные дрова, расколотые на современном оборудовании;

Честный лес, заготовленный в соответствии с действующим законодательством;

Удобную форму оплаты (наличные, по карте, перечислением и т.д., с НДС);

Удобное время доставки.

Подробности: 8-(3852) 99-77-67

ООО "Лесная холдинговая компания "Алтайлес"

ОГРН 1072225006798

Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 22,