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Президент России Владимир Путин полагает, что в стране есть возможность снизить цены на бензин, передает "Интерфакс".

"Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность", — отметил глава государства.

По словам президента, в некоторых регионах повышение стоимости топлива является обоснованным, поскольку имеет место неразвитая инфраструктура и существуют сложности с доставкой ГСМ.

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"Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства", — сказал Путин, добавив, что уровень цен на бензин связан с ценами на нефть, а также уровнем акцизов.