Фото: magazine.gasad.ru
Президент России Владимир Путин полагает, что в стране есть возможность снизить цены на бензин, передает "Интерфакс".
"Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность", — отметил глава государства.
По словам президента, в некоторых регионах повышение стоимости топлива является обоснованным, поскольку имеет место неразвитая инфраструктура и существуют сложности с доставкой ГСМ.
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"Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства", — сказал Путин, добавив, что уровень цен на бензин связан с ценами на нефть, а также уровнем акцизов.
Комментарии
Цены на бензин как раз следует удвоить, как минимум. За счёт повышения акцизов. Дополнительные деньги направлять на дорожную инфраструктуру и, как дополнительный бонус - снижение уровня автомобилизации до относительно приемлемого.
Я даже скажу больше , цены для внутреннего рынка можно было заморозить еще лет 10 назад, а четыре года назад это должно было быть в обязаловке. Но нет, как доили народ так и продолжают доить, а теперь как всегда демагогия какая-то , как будто это ФАС принимает решение по поднятию цен, противно слушать что надо и как можно сделать чтобы...... Семнадцать лет было времени вывести страну на нормальный уровень жизни, сейчас еще на 6 лет упадем..... Я думал на Новый год подарок всеЙ стране сделает, по телевизору скажет: " Я устал как раб на галерах работать, Я ухожу".
Да-а-а! Засуетился г. Путин! Ох как же боязно проиграть выборы. Обещает все и даже всем. Вот смотрите господа-товарищи, на эту бездарность и делайте выводы. Если Вы и дальше хотите слушать эти бредни, то у Вас как не было, так и не будет уверенности в завтрашнем дне. Вы и дальше будите быдлом и рабами при этом строе.
Он уже говорил, что цена растет из за того, что перевозка бензина дорожает...
Ну а перевозка дорожает вероятно потому, что цена на бензин растет
Про то, что процентов 70 от цены это акцизы, скромно умалчивается...
Путин сам себе не верит, не уверен он ни в чём, устал мужик, Владимир Владимирович иди на пенсию спасибо тебе за всё хороший ты наш человек.
ГРУДИНИН 2018!!!
За Грудинина!!!
За повышение явки на этот спектакль!
не надо обещать, надо сделать.
"Хотелось, вроде бы" - это кто так говорит - сильный Президент?!
Нужно потерпеть ещё шесть лет и после выбранного в 2018 году слабого президента поддерживающего олигархов, в 2024 году придет новый сильный поддерживающий основную массу электората!
Хороший у нас президент - всё видит, всё знает. Один только маленький недостаток - ничего не делает.
Не, ну видишь возможность, так снижай! Сколько не говори халва, во рту слаще не станет.