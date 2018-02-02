Фото: vk.com/barneos22

Столкновение маршрутного автобуса и кроссовера Toyota RAV 4 произошло в Барнауле утром в пятницу, 2 февраля, в районе пересечения улиц Шумакова и Балтийская.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Маршрутка по встречке объезжала пробку, "Рафик" сдавал назад с парковки", — отмечает автор заметки.

Уточняется, что Toyota получила серьезные повреждения кузова. По имеющейся информации, авария обошлась без пострадавших.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что данные об этом ДТП в дежурную часть не поступали.



