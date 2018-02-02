Фото: vk.com/barneos22
Столкновение маршрутного автобуса и кроссовера Toyota RAV 4 произошло в Барнауле утром в пятницу, 2 февраля, в районе пересечения улиц Шумакова и Балтийская.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Маршрутка по встречке объезжала пробку, "Рафик" сдавал назад с парковки", — отмечает автор заметки.
Уточняется, что Toyota получила серьезные повреждения кузова. По имеющейся информации, авария обошлась без пострадавших.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что данные об этом ДТП в дежурную часть не поступали.
Комментарии
КОГДА ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ С ЭТИМИ УШЛЕПКАМИ за рулем АВТОБУсов ПРЕКРАТИТСЯ!!!?????
на рафике олень
ГИБДД по моему мнению надо уделить внимание автобусам и маршруткам, обгоняют друг-друга, останавливаются в два ряда на остановках,чем затрудняют движение-одним словом торопятся разбить свои и чужие авто-совсем не думают о пассажирах - только график движения и деньги.
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