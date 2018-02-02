Директора сети пекарен на зарплату от 150 тысяч рублей ищут в Барнауле. Зарплату от 100 тысяч рублей готовы предложить в Барнауле Frontend-р‎азработчику и системному администратору. Такой же доход обещают директору розничной сети слабоалкогольных напитков, сообщает служба исследований сайта HeadHunter, которая составила топ-10 самых дорогих предложений января в Барнауле.

При этом эксперты отмечают, что средняя заработная плата в Барнауле составляет 26 500 рублей. Кстати, это на 1000 рублей больше, чем в январе 2016 года.

По словам руководителя пресс-службы компании HeadHunter по СФО Еланы Таращук, в январе в Барнауле примерно на 40% увеличилось количество как свободных вакансий, так и соискателей.