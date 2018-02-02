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От 150 тысяч рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле

, ИА "Амител"
Средняя заработная плата в городе – чуть выше 26 тысяч рублей

Директора сети пекарен на зарплату от 150 тысяч рублей ищут в Барнауле. Зарплату от 100 тысяч рублей готовы предложить в Барнауле Frontend-р‎азработчику и системному администратору. Такой же доход обещают директору розничной сети слабоалкогольных напитков, сообщает служба исследований сайта HeadHunter, которая составила топ-10 самых дорогих предложений января в Барнауле.

При этом эксперты отмечают, что средняя заработная плата в Барнауле составляет 26 500 рублей. Кстати, это на 1000 рублей больше, чем в январе 2016 года.

По словам руководителя пресс-службы компании HeadHunter по СФО Еланы Таращук, в январе в Барнауле примерно на 40% увеличилось количество как свободных вакансий, так и соискателей.

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Комментарии

2.02.2018 10:27
Геноцид Эклеров

кто на что учился...

0  0
2.02.2018 10:34
- гость -

В кадровых агенствах зарплаты завышены, среднее по Барнаулу позабавило.

0  0
2.02.2018 10:37
Vanadiy2014

Медианная на руки = средняя / 1.3 - 13%.

0  0
2.02.2018 10:48
Гость

Где ж они нашли среднюю зарплату 26500((( В Новексе 13000..уборщица 8000...

0  0
2.02.2018 10:55
Геноцид Эклеров

2.02.2018 10:48
Гость
ну, если вы среднюю зарплату меряете уровнем заработка уборщиц, то я в восторге от вашей методики)
а вы не в курсе, что есть масса других, более квалифицированных, и более оплачиваемых профессий, кроме уборщиц и продавщиц в НОВЭКСе?)

0  0
2.02.2018 11:04
- гость -


2.02.2018 10:55
Геноцид Эклеров
У воспитателя детского сада с высшим образованием оклад 6000. С января сделали доплату до МРОТ.

0  0
2.02.2018 11:09
Геноцид Эклеров

2.02.2018 11:04
- гость -
ок, хорошо, вы можете перечислить здесь все низкооплачиваемыз должности, но общей картины вы этим не нарисуете. вы в курсе, что есть технические специалисты, юристы, бухгалтера, компьтерщики, дизайнеры, экономисты, архитекторы, логисты, управленцы, аудиторы, менеджеры, проектировщики, инженеры? а в курсе, что есть представители рабочих профессий, например сварщик или оператор башенного крана, с зарплатой более 50 килорублей в месяц?

зачем мне ваши воспитатели детсадов? им что, по факту их существования надо сотню тысяч платить? или всё же зарплата регулируется спросом на рынке труда и квалификацией?

0  0
2.02.2018 11:11
- гость -

Кто знает, как среднюю считают?
Предположим, человек работает на 4 рабочих местах и вбелую получает (цифры "от фонаря" для примера) 40+15+6+2 т.р.
В сумме это в данном примере 63 т.р.
Но если поделить на 4 работодателя, то получится 15,75 т.р.

Как учитывает статистика, 63 т.р. или 15,75 т.р.?
Очень много людей работают по совместительству...

0  0
2.02.2018 11:27
Трутень

Просто те, кто платит меньше 12 тыр, чаще всего не указывают в объявлениях зарплату. Вот и выходит, что требуются одни "компьютерщики" по 50 тыщ.
Это хорошо, что некоторым не нужны ни врачи, ни воспитателя, а куда важней "компьютерщики" и бухгалтера, жаль только, что до тех пор пока не приспичит или пока не дорастут до этого. А то очереди везде задолбали, на этих низкоспросных специалистов.

0  0
2.02.2018 11:31
- гость -

я думаю правильно считается по данным налоговой, т.е. в выше указанном случае 63 т.р. (если в белую получает)

0  0
2.02.2018 11:54
- гость -


2.02.2018 11:09
Геноцид Эклеров
Т.е. ты считаешь, что воспитатели детсадов не нужны? А откуда тогда огромные очереди в детсады? Ты в курсе вообще, что личность ребёнка полностью формируется к 6 годам, а т.к. 99% населения в принципе не способны вообще ни к какому воспитанию, то ваши дети - это продукт работы воспитателей детсадов, которые дают им задел на всю дальнейшую жизнь. Они недостойны нормальной зарплаты?
Если что, сам я далеко не воспитатель.

0  0
2.02.2018 12:23
Геноцид Эклеров

2.02.2018 11:27
Трутень
кто то где то сказал, что не нужны ни учителя, ни врачи, ни воспитатели дошкольных учреждений? вы читать умеете?
я лишь сделал акцент на том, что не надо всю картину рисовать статистикой воспитателей детсадов или уборщиц.
вот сколько воспитателей в среднем детском садике? ну, допустим 2 десятка. сколько садиков в городе? допустим сотни 3. ок, сколько это в целом? 6 000 работников. вы по 6 тысячам низкооплачиваемых сотрудников делаете вывод по всем работающим в Барнауле? отчего тогда не экстраполировать статистику доходов гендиректоров на всех работяг?

я и написал свой первый пост: кто на что учился...
когда выбирали профессию педагога, то на какую з/п расчитывали? им когда то по полтосу или по сотке платили, а тут вдруг раз, и по 8 рублей на нос?
я согласен, что государство обязано платить бОльшие оклады бюджетникам.
но вам не кажется, что каков функционал, трудовые обязанности, интенсивность работы, режимы работы и отдыха, уровень принимаемых решений и ответственности, квалификация, таков и должен быть доход?

ЗЫ для 11:54 - есть разные подходы к воспитанию, но на мой взгляд, роль садика и школы - вспомогательное, основное воспитание идет от семьи...

0  0
2.02.2018 12:34
Геноциду

Поработай воспитателем в д/с, может, тогда поймешь, что за 6000 там работать нереально, именно за счет большого функционала работ

0  0
2.02.2018 12:37
- гость -

Геноцид Эклеров
,,интенсивность работы, режимы работы и отдыха, уровень принимаемых решений и ответственности,,
Конечно, у воспитателя уровень ответственности - ничтожный...
И у врача, наверное, на Ваш взгляд тоже.

0  0
2.02.2018 12:44
- гость -


2.02.2018 12:23
Геноцид Эклеров
У меня жена воспитатель детсада. И я по ней прекрасно вижу, что я за свою зп 50 тыщ сижу в офисе штаны протираю с 9:00 до 18:00, а она постоянно круглые сутки занимается работой. Я нисколько не преувеличиваю. Ответственность там огромная, работы море, квалификацию у них постоянно проверяют всевозможные комиссии. Им и 100 тысяч зп мало за такие объёмы работ.

0  0
2.02.2018 12:47
- гость -

отчего тогда не экстраполировать статистику доходов гендиректоров на всех работяг?

Так средняя по регионам и стране так и считают. А депутат гд больше приносит пользы с з/п в полмиллиона, чем сварщик с з/п в 50 000 рублей? Чья работа важнее? Если депутатов оставить 50 человек вместо 400 мы заметим? А если сварщики косяком улетят на отдых на месяц, например,за границу как это делают депутаты, то что будет?

0  0
2.02.2018 12:49
- гость -

А если все воспитатели забастуют? А если депутаты?

0  0
2.02.2018 12:53
Геноцид Эклеров

2.02.2018 12:34
а обязательно надо поработать, чтобы понять?
может просто в трудовом договоре посмотреть раздел "Обязанности работника"?
мне, например, не надо работать шахтером, чтобы понимать каков этот труд.
ну не считаете вы реальным выполнять обязанности воспитателя за условно 6 тысяч, ну не идите на эту работу. есть другие соискатели, которых этот труд по разным причинам устраивает. кто-то таким образом своего ребенка в садик пристраивает, кому то график работы нравится. кто-то никакую другую работу выполнять не может, кто-то детей до беспамятства любит, у кого-то есть хорошо зарабатывающий муж.

2.02.2018 12:37
- гость -
где сказано о ничтожности уровня ответственности? зачем вы подменяете мои слова?
да, я считаю, что присматривать за детьми, это не тоже самое, что проводить человеку операцию на сердце, допустим. не надо рот держать раскрытым и глазами хлопать. хватит взрослому человеку сноровки и рассудка, чтобы не допустить травм у малышей? я думаю у любого хватит, если нет медицинских противопоказаний. да даже с таким контингентом у некоторых растяп хватает ума раскрыть калитку территории садиками. соблюдение элементарнейших правил безопасности - вот основной функционал работников детсадов. много это? я думаю нет.

0  0
2.02.2018 12:58
- гость -

У воспитателя детского сада с высшим образованием оклад 6000. С января сделали доплату до МРОТ.

работайте, как врачи в стационаре на 2 ставки, и будет уже 12000.

0  0
2.02.2018 12:59
Геноцид Эклеров

2.02.2018 12:44
- гость -
я своей жене тоже платил бы по сотне тыщ)
и даже если бы она вовсе не работала)

2.02.2018 12:47
- гость -
давайте не будем акцентироваться на конкретно нашей ГосДуме как примере. так у нас сложилось, что нынешний парламент выполняет больше декоративную функцию, чем реальную.
но вообще-то, парламент - это законодательный орган власти, депутаты занимаются законотворчеством, и принимают законы по которым будет жить вся страна, все население.
трудно переоценить значение парламента в нормальной стране.

0  0
2.02.2018 13:49
- гость -

2.02.2018 12:23
Геноцид Эклеров

воспитание подрастающего поколения, нашего будущего для вас незначительная мелочь. за которую 6 тыщ достаточно?
видно недостаток воспитания по вашим изложениям

0  0
2.02.2018 13:52
- гость -

2.02.2018 13:49
- гость -
2.02.2018 12:23
Геноцид Эклеров

воспитание подрастающего поколения, нашего будущего для вас незначительная мелочь. за которую 6 тыщ достаточно?
видно недостаток воспитания по вашим изложениям
----------------------
Не надо громких слов. Сейчас детский сад по сути снял с себя обязанности воспитания детей. Они сами говорят, что "оказывают услуги по присмотру". Поэтому всё, что свыше присмотра - платно.
А я своего ребенка САМА воспитываю, на чужих людей не надеюсь. И вам того же советую.

0  0
2.02.2018 13:56
- гость -

Геноцид Эклеров
Вы присматривали когда-нибудь за тремя детьми? Сомневаюсь...
А теперь представьте, что их в 10 раз больше. 30!!!
Один пить хочет, другой - писать, третий - за мамой плачет...
А воспитатель один.
Сдается мне, что у Вас либо нет детей, либо они в элитный садик ходят, где 7 детей в группе.

0  0
2.02.2018 14:02
- гость -

2.02.2018 13:52
- гость -
присматривать тоже можно по разному:
можно не накормить, можно плохо одеть на улку, можно сделать холод где детки спят,
можно всех накормить от больного ребенка, чтоб посещаемость упала.
а можно добросовестно работать и заботиться о здоровье, по крайней мере.

воспитывай сама, это хорошо, но сколько времени дети проводят с мамой и сколько они в садике? в ответе кроется ответ кто оставит больший след в душе ребенка.

0  0
2.02.2018 14:10
- гость -

2.02.2018 13:52
- гость -
присматривать тоже можно по разному:
можно не накормить, можно плохо одеть на улку, можно сделать холод где детки спят,
можно всех накормить от больного ребенка, чтоб посещаемость упала.
а можно добросовестно работать и заботиться о здоровье, по крайней мере.

воспитывай сама, это хорошо, но сколько времени дети проводят с мамой и сколько они в садике? в ответе кроется ответ кто оставит больший след в душе ребенка.
-----------------------------
Одеть, накормить и т.д. - это именно что ПРИСМОТР, а не воспитание.
И да, даже сам присмотр хромает во многих садах. У нас если утром холодно и приводишь ребенка в куртке, а днём уже жарко (в мае так бывает), дети в чём утром пришли, в том же и гуляют, мокрые и потные, в куртках при +20.
И да, никто не видит, что ребенок заболел, не догадается хоть как-то отреагировать, позвонить родителям или медработника вызвать.

0  0
2.02.2018 14:18
- гость -


2.02.2018 14:10
- гость -
Одевают, кормят и жопу вытирают нянечки. Причём тут воспитатели, вы о чём, какой присмотр?

0  0
2.02.2018 14:19
- гость -


2.02.2018 14:10
- гость -
Одевают, кормят и жопу вытирают нянечки. Причём тут воспитатели, вы о чём, какой присмотр?
--------------------
Так вы сами выше именно на эти вещи упираете: "можно не накормить, можно плохо одеть на улку, можно сделать холод где детки спят, ... ".

0  0
2.02.2018 18:04
- гость -

можно сделать холод где детки спят

Температурный режим в спальнях, Вам точно холодно будет.

0  0
2.02.2018 21:32
- гость -



2.02.2018 14:10
- гость -
Одевают, кормят и жопу вытирают нянечки. Причём тут воспитатели, вы о чём, какой присмотр?

Когда им, у нас одна на весь день. В садах сейчас требуют, чтобы в три года ребёнок уже умел это делать, придя в садик. Кто не умеет-так и ходит.

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