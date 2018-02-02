2 и 3 февраля барнаульцы могут приобщиться к настоящему искусству — на сцене краевой столицы выступит Валерий Баринов. Концертную программу он проведет вместе с оркестром "Сибирь". Народный артист РФ исполнит стихи Александра Блока, Теофиля Готье и поэтичную прозу Александра Пушкина. Музыканты, в свою очередь, сыграют "Кармен Сюиту" и "Метель".

"Сейчас на чтения даже в Москве ходят. При том, что столичные жители пресыщены, собираются полные залы. Это потому, что у людей появилась тяга к подлинному искусству, подлинному слову. Мы обладаем фантастическими сокровищами нашей литературы. И после всех стрелялок, разводов зрителям захотелось услышать что-то подлинное. Тут еще есть определенная особенность музыкального чтения – текст должен быть поперек музыки, актер должен спорить с музыкой", — объясняет Валерий Баринов.

Свое сотрудничество с оркестром "Сибирь" Баринов начал по собственной инициативе, на Алтае он был несколько раз: на Шукшинских чтениях и гастролях, тогда же поинтересовался, нет ли в Барнауле оркестра, с которым можно было бы поработать.

"Началось сотрудничество по моей наглости. Я приезжал на Шукшинские чтения в Сростки. К слову, я очень люблю Шукшина и давно хотел сделать программу. Там мне работники музея подарили письма, которые писала мать Василия Макаровича, когда его уже не было в живых. И это читать для меня пока практически невозможно — я плачу, а этого нельзя делать, нужно собраться и рассказать про это. Потом мы приезжали сюда на гастроли с Московским театром юного зрителя. Тогда я спросил: "А у вас есть оркестр?" Мне сказали – да. Я предложил приехать и почитать "Метель". Эта идея зрела, и мне позвонили и пригласили. Я приехал сюда с большим удовольствием — мне Алтайский край как дом", — рассказывает артист.

С оркестрами Валерий Баринов, по его признанию, работает давно. При этом считает, что у каждого свое лицо, свой звук, и каждый дирижер индивидуален. Оркестр "Сибирь" покорил работой музыкантов.



"Я с оркестрами работаю лет 10. Мне понравился оркестр "Сибирь": музыканты чувствуют друг друга, чувствуют дирижера", — признается Баринов.

На этом творческую деятельность в Барнауле артист заканчивать не планирует. Он уже предложил приехать с другой поэтической программой – спектаклем "Ты не становишься воспоминанием" — это спор мужчины и женщины в стихотворной форме.

Своим читателям мы предлагаем прослушать несколько отрывков из стихотворений, которые артист прочел перед журналистами.