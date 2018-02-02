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В планы немецкого командования, поставленные на лето 1942 года, входил разгром советских войск на юге страны. 17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы. Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу.

19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск Паулюс сдался в плен.

Три дивизии и две бригады, сформированные на Алтае, внесли решающий вклад в оборону и освобождение города-героя. Имена многих наших земляков навечно вписаны в историю этого величайшего сражения, ставшего переломным моментом в истории Великой Отечественной войны.

9 ноября 1942 года началось контрнаступление Красной Армии в Сталинградской битве. Тысячи воинов с Алтая сражались в сталинградских боях. За город бились сформированные в Алтайском крае 42-я отдельная стрелковая бригада, 315-я стрелковая дивизия, 15-я гвардейская кавалерийская дивизия (ушедшая на фронт из Бийска).

Свой вклад в победу на Волге внесла начавшая свое формирование в Алтайском крае 149-я отдельная стрелковая бригада. Ее костяк составили курсанты Барнаульского пехотного училища. Сюда же вошли выпускники других училищ Сибирского военного округа, призывники и добровольцы из Алтайского края, Новосибирской, Томской, Иркутской областей.

В конце августа 1942 года бригада прибыла на Сталинградский фронт, войдя в состав 62-й армии. Переправившись через Волгу, сибиряки вступили в кровопролитные бои в районе поселка Спартановка (на севере города) и не выходили из боя до полного разгрома немцев в Сталинграде. К концу битвы из 5,5 тысяч воинов 149-й бригады в ней осталось 1100 человек — в основном более позднего пополнения. А из первого состава, призванного из Сибири, осталось всего 111 человек. После окончания Сталинградской битвы в апреле 1943 года 149-я отдельная Краснознаменная стрелковая бригада вошла в состав 92-й гвардейской дивизии и закончила войну в Болгарии.

Заметны были наши земляки и в составе других соединений, защищавших Сталинград. Например, 13-й гвардейской стрелковой дивизии Александра Родимцева.

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Кроме того, нелишним будет напомнить, что на Алтай были эвакуированы предприятия и рабочие из Сталинграда. Например, метизный завод — "дочка" Сталинградского тракторного завода, а также пружинный цех СТЗ в 1942 году перебрались в Барнаул.

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны. Победа в ней привела к коренному перелому в Великой Отечественной войне. 2 февраля в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России.Читайте также: "Сталинград" Бондарчука стал самой кассовой российской лентой 2013 года