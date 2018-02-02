Фото: 04.мвд.рф
Житель Майминского района в Горном Алтае предстанет перед судом по обвинению в хищении дорожного знака на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" — мужчина хотел сделать из него лопату.
Как сообщили в республиканском МВД, установлено, что 30-летний мужчина, будучи пьяным, находясь на обочине федеральной автодороги в районе поселка Дубровка, сорвал со столба дорожный знак, который намеревался в дальнейшем использовать в качестве лопаты.
"Своими умышленными действиями сельчанин причинил материальный ущерб акционерному обществу, осуществляющему обслуживание автодороги, на сумму в 20 тысяч рублей", — уточняют в полиции.
Теперь злоумышленнику грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным актом направлено для утверждения в прокуратуру.
Комментарии
20 тыс стоит дорожный знак? Нет предела совершенству!
весьма дорогостоящая лопата получилась
ему надо было еще круглый знак сорвать. чтоб бочку или ведро накрывать
Продам дорожный знак - 10000 руб.
индейцы такие индейцы)
До двух лет. Странно. Чиновникам и не снилось такое наказание за миллионы и миллиарды.
2.02.2018 11:12
- гость -
8 лет строгого режима. экс-губернатор Белых.
8 лет колонии. министр Улюкаев.
Коренного что ли слотошили?
У меня была такая лопата. Хороший инструмент.
кОГО-НИБУДЬ БЫ ЗАСАДИЛИ ЗА ТО, ЧТО ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА СПЕРЛИ НА ЧКАЛОВА*ГЕБЛЕРА ОКОЛО 27 ШКОЛЫ. ЕДЕШЬ ПО ЧКАЛОВА И ТРЯСЕШЬСЯ, ЧТО КАКОЙ-НИБУДЬ УМНИК СВЕРХУ В ТЕБЯ ВПИНДЮРИТСЯ.
Дикий народ.
А мы им аэропорты строим, дороги, больницы...
УМНИК СВЕРХУ В ТЕБЯ ВПИНДЮРИТСЯ.
на дельтоплане?
тише-тише... едешь блюди всегда
Хорошая лопата получается из знаков старого образца - они из жесткой дюрали, их из-за материала все уже покрали на цветмет. Современные из тонкой жести и для лопаты не годны, нечем кроме стоимости не примечательны.