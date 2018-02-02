Фото: 04.мвд.рф

Житель Майминского района в Горном Алтае предстанет перед судом по обвинению в хищении дорожного знака на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" — мужчина хотел сделать из него лопату.

Как сообщили в республиканском МВД, установлено, что 30-летний мужчина, будучи пьяным, находясь на обочине федеральной автодороги в районе поселка Дубровка, сорвал со столба дорожный знак, который намеревался в дальнейшем использовать в качестве лопаты.

"Своими умышленными действиями сельчанин причинил материальный ущерб акционерному обществу, осуществляющему обслуживание автодороги, на сумму в 20 тысяч рублей", — уточняют в полиции.

Теперь злоумышленнику грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным актом направлено для утверждения в прокуратуру.