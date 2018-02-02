Действующий президент Бразилии Мишел Темер не предоставил документы, подтверждающие, что он жив, и власти штата Сан-Паулу перестали платить ему пенсию.

Как уточняет агентство Telam, президент обязан был предоставить документы еще в сентябре 2017 года. Поскольку он этого не сделал, он не получил пенсию за ноябрь и декабрь. В администрации президента пояснили, что у главы государства банально не хватило времени, чтобы подать документы. В итоге президент недополучил 45 тысяч реалов за каждый месяц, это примерно 15 тысяч долларов.

Добавим, пенсию Темер получает за работу прокурором в Сан-Паулу.