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Особый противопожарный режим установили на территории Горно-Алтайска и Кош-Агачского района с целью предотвращения гибели и травматизма людей, а также снижения рисков возникновения пожаров, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Данная мера связана с тем, что в региональной столице и в Кош-Агачском районе возросло количество пожаров.

"С начала года рост числа пожаров наблюдается в Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Улаганском районах. Рост числа погибших зарегистрировали в Чойском районе. В жилом секторе произошло 19 пожаров, на объектах экономики — два, на прочих объектах – четыре", — добавляют региональные власти.

Что касается основных причин пожаров, то среди таковых – нарушение правил монтажа и эксплуатации отопительных печей, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

Спасатели напоминают, что во избежание пожара в жилье необходимо соблюдать несложные правила: