Фото: readovka.ru
Особый противопожарный режим установили на территории Горно-Алтайска и Кош-Агачского района с целью предотвращения гибели и травматизма людей, а также снижения рисков возникновения пожаров, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Данная мера связана с тем, что в региональной столице и в Кош-Агачском районе возросло количество пожаров.
"С начала года рост числа пожаров наблюдается в Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Улаганском районах. Рост числа погибших зарегистрировали в Чойском районе. В жилом секторе произошло 19 пожаров, на объектах экономики — два, на прочих объектах – четыре", — добавляют региональные власти.
Что касается основных причин пожаров, то среди таковых – нарушение правил монтажа и эксплуатации отопительных печей, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.
Спасатели напоминают, что во избежание пожара в жилье необходимо соблюдать несложные правила:
- не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы;
- не допускать перекала печи;
- не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;
- не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;
- использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истек, он в любой момент может стать источником возгорания;
- не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.
Комментарии
судя по выставленному фото - пожарных в этом селе оптимизировали...