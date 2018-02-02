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Житель Барнаула отделался условным сроком за организацию занятий проституцией — секс-услуги оказывались в городских саунах, банях и гостиницах.

Как сообщили в краевой прокуратуре, установлено, что с весны 2015 года по август 2017 года мужчина при знакомстве с молодыми девушками, оказывающими сексуальные услуги, сообщал им о своих намерениях организовать занятие проституцией за денежное вознаграждение.

"В указанный период времени в различных саунах, банях и гостиницах Барнаула девушки по согласованию с подсудимым оказывали услуги интимного характера, а полученное вознаграждение делили между собой", — добавляют в надзорном ведомстве.

Приговором суда барнаульцу назначили наказание в виде полутора лет условного лишения свободы.