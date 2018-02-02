Фото: livejournal.com
Житель Барнаула отделался условным сроком за организацию занятий проституцией — секс-услуги оказывались в городских саунах, банях и гостиницах.
Как сообщили в краевой прокуратуре, установлено, что с весны 2015 года по август 2017 года мужчина при знакомстве с молодыми девушками, оказывающими сексуальные услуги, сообщал им о своих намерениях организовать занятие проституцией за денежное вознаграждение.
"В указанный период времени в различных саунах, банях и гостиницах Барнаула девушки по согласованию с подсудимым оказывали услуги интимного характера, а полученное вознаграждение делили между собой", — добавляют в надзорном ведомстве.
Приговором суда барнаульцу назначили наказание в виде полутора лет условного лишения свободы.
Комментарии
давно пора узаконить проституцию. Сколько веков борются толку никакого
2.02.2018 12:41
- гость -
Ну это, якобы, аморально. А верующих вообще оскорбляет.
да никто не борется. Чо как маленький? Все поделено и покрышовано
2.02.2018 12:51
- гость -
А здесь почему про крышу ничего не сказано?
12:56 Крыша у нас одна((((
Ну как всегда - пальчиком погрозили .
Вот если бы посадили лет на шесть - это была бы новость , а так даже писать нечего было .
Прокуратуру возбудило то, что чувак предлагал проституткам работать на него, а не на хозяев. Переманивал кадры у уважаемых людей паразит
2.02.2018 13:14
Павсекакий
Власть не любит конкуренции
тут не УК применять надо, а ГК РФ)
разве эти организаторы проституции качественную услугу дают?
вот совсем нет. знающие люди рассказывали каких крокодилов привозят. вот и надо их рублём наказывать) привёз шлак, не понравилось клиентам, вертай деньги взад, да вдвойне)
"вертай деньги взад, да вдвойне)"
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Смотри, выпросишь, и ввернут тебе твои деньги в зад
А чо тебе бесплатно бабы не дают, раз крокодилов вызываешь?
фотострана и мамба.ру - это один большой бардель )
Налогом обложите этот вид деятельности, и контроль Роспотребнадзора и экономика попрет в гору, зарплаты бюджетникам будет на что поднимать
Ага и контрольные закупки периодически, и проверки с Еленой Летучей!