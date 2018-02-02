Воронка диаметром пять метров образовалась в Ницце на пляже Лидо. Яма, заполненная водой, находится рядом с трамвайными путями. Жители города и туристы в социальных сетях высказывают самые разные версии появления этой ямы. Кто-то говорит о гейзере, а кто-то уверяет, что это упал метеорит. Многие встревожены. Однако власти заверяют, что никакой опасности нет, и призывают их к спокойствию.

"Не стоит беспокоиться, это природный феномен, который происходит четыре раза в год, а для журналистов — нет, трамвай не пущен в объезд", - цитирует слова мэра курортного города Кристиана Эстрози "Комсомольская правда".

Власти города сообщили, что причиной образования ямы стали подземные воды.

Сейчас доступ туристов на пляж закрыт, а вокруг воронки установлен периметр безопасности. В пятницу воронку засыплют, а чуть позже проведут здесь геофизические исследования.