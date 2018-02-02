ТРЦ "Пионер" приглашает барнаульцев в субботу, 3 февраля, погрузиться в мир моды и стиля. Весна уже совсем близко, поэтому стоит заранее подготовиться к ней и обновить свой гардероб согласно всем новым тенденциям.

В ТРЦ "Пионер" вас ждет яркое шоу от, пожалуй, лучших коллективов Барнаула:

танцевальный марафон представит студия танца "Лариса"

модные показы от модельного агентства "Стиль"

развлекать гостей будет суперведущий Иван Соболев

показы представят магазины Incity, "Детский мир", Sanger, ANNA Style, и на этом сюрпризы от "Пионера" не заканчиваются.

Начало 3 февраля в 17-00

ТРЦ "Пионер"

Проспект Ленина, 102В