ТРЦ "Пионер" приглашает барнаульцев в субботу, 3 февраля, погрузиться в мир моды и стиля. Весна уже совсем близко, поэтому стоит заранее подготовиться к ней и обновить свой гардероб согласно всем новым тенденциям.
В ТРЦ "Пионер" вас ждет яркое шоу от, пожалуй, лучших коллективов Барнаула:
- танцевальный марафон представит студия танца "Лариса"
- модные показы от модельного агентства "Стиль"
- развлекать гостей будет суперведущий Иван Соболев
- показы представят магазины Incity, "Детский мир", Sanger, ANNA Style, и на этом сюрпризы от "Пионера" не заканчиваются.
Начало 3 февраля в 17-00
ТРЦ "Пионер"
Проспект Ленина, 102В
Комментарии
Гоу на фэшн шоу презентейшн! Дэнс виз ми, май литл пони!
Ура! Обожаю такие мероприятия!
лучше бы цены снизили