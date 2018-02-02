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Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда автомобиля ВАЗ на двух пешеходов, произошедшего утром 2 февраля на улице Новосибирской.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел около 08:10 в районе здания №14.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на двух пешеходов – женщину 1992 года рождения и мужчину 1996 года рождения – автомобилем "ВАЗ 21099", государственный регистрационный знак М 135 АМ/142, который покинул место происшествия", — уточняют в Госавтоинспекции.

Отмечается, что пешеходы получили телесные повреждения.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 393-554, 391-090, 393-555 или 02.