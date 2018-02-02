Ресурсный центр АлтГТУ появился на базе колледжа в Горно-Алтайске

Республиканский территориальный ресурсный центр "Алтай" создан в рамках договора о стратегическом партнерстве Алтайского государственного технического университета и Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа им. М.З. Гнездилова. Документ подписан 1 февраля и.о. ректора АлтГТУ Андреем Марковым и директором колледжа Еленой Басаргиной в присутствии министра образования и науки Республики Алтай Алексея Бондаренко.

"Мы ждем, что к нам придут ориентированные ребята, имеющие хорошую подготовку по среднему специальному образованию. Планируем сотрудничать по направлениям подготовки строительно-технологического факультета, факультета информационных технологий и факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, института архитектуры и дизайна", — прокомментировал и.о. ректора АлтГТУ Андрей Марков.

Новая структура будет способствовать сотрудничеству образовательных учреждений в вопросах параллельного и непрерывного профессионального образования.

Речь идет о совместной подготовке специалистов и реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников колледжа в АлтГТУ.

"Дистанционное обучение будет осуществляться по нескольким этапам, – поясняет Станислав Хомутов, и.о. проректора по непрерывному образованию. – Это самостоятельное обучение студентов по тем материалам, которые мы готовим в рамках лаборатории электронных образовательных ресурсов. Это и видеолекции по естественнонаучным, гуманитарным, техническим дисциплинам, мультимедийные учебно-методические материалы. Второй этап – преимущественно для обучения студентов младших курсов. Здесь планируем реализовать систему совместных лекций как студентов классического заочного, так и дистанционного обучения. Речь идет об организации онлайн-лекций наших преподавателей. Третий этап, когда студенты приезжают в университет для прохождения отдельных видов практических занятий, лабораторных".

Планируется активное участие преподавательского состава АлтГТУ в учебном процессе колледжа, студенты которого смогут пользоваться учебной и научно-методической литературой АлтГТУ, материально-технической базой для проведения практических и лабораторных работ.

В рамках реализации договора запланировано совместное проведение семинаров, конференций по актуальным вопросам развития среднего профессионального и высшего образования, привлечение преподавателей колледжа к выполнению научно-исследовательских работ и проектов университета.