3 февраля на сцене концертной площадки "Сибирь" выступит Валерий Баринов. Концертную программу он проведет вместе с оркестром "Сибирь". Народный артист РФ исполнит стихи Александра Блока, Теофиля Готье и поэтичную прозу Александра Пушкина. Музыканты, в свою очередь, сыграют "Кармен Сюиту" и "Метель".

В театре драмы в субботу покажут "Дорогие мои бандитки", в музкомедии — "Ромео и Джульетту", в МТА пройдет спиритический сеанс "Чертова закуска". Начало всех спектаклей в 17:00.

Вечером в CocoBongo отметят День бармена. Гостям обещают танцы до утра, музыкальные хиты, выступления лучших вокалистов и диджеев города.

Также "Киномир" приглашает своих зрителей на "Ночь пожирателей рекламы". Пришедшим представят легендарное шоу рекламных роликов всех стран из частной коллекции. Главная тема этой "ночи" — любовь как в общем смысле этого слова, так и любовь к хорошей рекламе. На большом экране покажут ролики, которые отражают особенности взаимоотношений между мужчиной и женщиной — главного противостояния всех времен. Каждый ролик — это маленький шедевр, который способен навсегда изменить отношение к рекламе и привести в восторг каждого зрителя. В прокате до 3 февраля.

4 февраля в Барнауле состоится презентация "Учись и живи в Канаде". Место проведения – ТОЦ "Проспект", конференц-зал на 4 этаже. Организатор презентации — московское образовательное агентство Students International, а среди участников – представители канадских учебных заведений: ILAC — языковые курсы в Торонто и Ванкувере для подростков и взрослых, специализированные программы подготовки для поступления в вузы Канады, HUMBER COLLEGE — высшее и поствысшее образование, THOMPSON RIVERS UNIVERSITY — дипломные программы, бакалавриат, магистратура.

Время презентации – с 13:00 до 16.00, начало регистрации в 12.30. Вход свободный, но количество мест ограничено. Регистрация здесь.

В воскресенье в 17:00 в музкомедии состоится показ спектакля "Проделки Ханумы", а в драме в 17:30 Галина Зорина представит монолог провинциальной актрисы "Эдит Пиаф".

На большом экране стоит посмотреть фантастическую историю "Короче" о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным.

Также среди кинопремьер этой недели российский триллер "Селфи", в котором снялись Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук и Анна Михалкова. Картину сняли по сценарию известного современного писателя Сергея Минаева.

Среди других новинок – криминальная драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", драма "Тоня против всех" и фильм "Эйфория". Детей стоит сводить на мультфильм "Плюшевый монстр".

Для детей в субботу в МТА в 12:00 покажут спектакль "Гусенок" , в театре кукол "Сказка" пройдут "Денискины рассказы" (11:00, 13:00). В воскресенье малышей можно сводить на "Бременских музыкантов" в Молодежный театр или в музкомедию на сказку "Дюймовочка".