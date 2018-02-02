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Стоп-кадр. Барнаул под внимательным взглядом президента

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр

Обычное зимнее утро в краевой столице

Но все говорит о приближении президентских выборов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.02.2018 12:10
- гость -

Все на выборы, Путин зовет! Ваша явка очень важна для него!

0  0
2.02.2018 12:11
- гость -

А где разгоняющий ОМОН?

0  0
2.02.2018 12:20
Павсекакий

Сила в правде. А этот слово только перед корешами держит. Значит этот президент слабый. И старый - совсем испортился уже. Давайте нового.

0  0
2.02.2018 12:25
Циничный котик

Выборы без выбора. Суд без правосудия. МВД без чести. Армия без опознавательных знаков.
Парламент без дискуссий. Телевидение без правды. Бизнес без конкуренции. Минздрав без совести.
Церковь без бога. Спорт без национальной символики. Кино с цензурой.

1  0
2.02.2018 12:25
- гость -

Скоро из каждого утюга...

0  0
2.02.2018 12:26
- гость -

2.02.2018 12:25
Циничный котик

И над всем этим сильный и честный президент!

0  0
2.02.2018 12:30
- гость -

Беззаконие хлопец не зарегистрирован, но агитацию ведет!



0  0
2.02.2018 12:33
- гость -

Работы не будет до 2025 года. Хотите выжить - голосуйте за Грудинина.

0  0
2.02.2018 12:35
Vanadiy2014

Судя по комментам, уровень поддержки несколько ниже 86%.

0  0
2.02.2018 12:37
- гость -

2.02.2018 12:35
Vanadiy2014
Ну что вы, 146% сплотились вокруг великой фигуры. Если не Путин, то кот!

0  0
2.02.2018 12:39
- гость -

Народный президент- Грудинин.

0  0
2.02.2018 12:39
Vanadiy2014

2.02.2018 12:37
- гость -

Ну кот, так кот. Я только за!

0  0
2.02.2018 12:47
новый президент

- в чем сила, брат?
- в правде!
- в сем сила Путина, брат?
- в контроле над СМИ, которые зомбируют народ.
Хватит верить в сказки!!!
ГРУДИНИН 2018!!!

0  0
2.02.2018 12:52
- гость -

Россия-щедрая душа. Кремль спонсировал запад на 1 триллион долларов.

0  0
2.02.2018 12:58
Уважаемый пар

Нам списки, а мы им баксы за это.

0  0
2.02.2018 13:09
Житель

Глаза честные ,добрые такие!

0  0
2.02.2018 13:13
- гость -

Амик,разбавьте уже эти купленные комменты вашими- РЕАЛЬНО вылизанными)))

0  0
2.02.2018 13:13
Геноцид Эклеров

Большой Брат смотрит на тебя!

2.02.2018 12:35
Vanadiy2014
а вы большого ума человек, если делаете выводы о рейтинге политика по единичным комментариям небольшой, но уже устоявшейся аудитории провинциального ресурса)
горд быть вашим современником!

вот типичный для местных хомячков комментарий:
2.02.2018 12:25 Циничный котик.
ноль аргументов, одни лозунги. разбирать этот опус по составляющим не имеет смысла. это просто комок негатива от интернет-персонажа с погонялом "котик". у него рейтинг Путина явно ранжируется по отрицательной шкале со знаком минус)

никого ни к чему не призываю, но сам буду голосовать за Грудинина. не из личной симпатии, не по согласию с его платформой и программой, а по причине протестного голосования против множества решений власти во внутренней политике. из всех остальных Грудинин выглядит наиболее приличнее, да и возврат коммунистов в соревновательную политику - только плюс обществу. количество голосов за Грудинина будет являться наглядным уроком властям. ИМХО

0  0
2.02.2018 13:16
Vanadiy2014

2.02.2018 13:13
С ума сойти, анальный монстра собственной персоной! Где пропадал?

0  0
2.02.2018 13:18
- гость -

Поддержу Эклерчика!!!

0  0
2.02.2018 13:25
Vanadiy2014

2.02.2018 13:18
- гость -

Правильно, поддержите и утешьте. Не зашкварьтесь только, а то мсье с особенностями.

0  0
2.02.2018 13:25
Кот.Без сапог.

2.02.2018 12:35
Vanadiy2014


Судя по комментам, уровень поддержки несколько ниже 86%.

Комменты полпалаты дурприюта - не показатель. Да и затмение сказалось....

0  0
2.02.2018 13:37
Геноцид Эклеров

2.02.2018 13:25
Vanadiy2014

а какой слог, какие обороты, это просто именины филолога)
судя по накарябанному тексту наш персонаж обучен грамоте, французскому языку, и уже успел отбыть уголовное наказание где-то на просторах необъятной Родины)
занятно)
значит теперь в перерывах дум об обустройстве междворовых территорий, наш "герой" и политической злобе дня стал уделять внимание)

человек, а вы на какой платформе, так сказать, базируетесь? прошу осветить ваше политическое кредо)
мне не то, чтобы интересно, скорее просто поржать)

0  0
2.02.2018 13:52
- гость -

Только за Грудинина! Да хоть за черта лысого, только сменить пу

0  0
2.02.2018 13:54
- гость -

Хм... геннадий против воннадия? Занятно.

0  0
2.02.2018 17:09
- гость -

2.02.2018 12:25
Циничный котик

на самом деле вы еще не видели всего перечисленного,
вот у хохлов уже опыт есть, хотите последовать за ними?

0  0
2.02.2018 17:27
гость

Так это вопиющее нарушение закона о выборах.Газету "Правда",которую ещё никто не видел,конфисковали в Новосибе за портрет Грудинина с Зюгановым,ссылаясь на то,что не началась ещё превыборная агитация.А эта наглая физиономия ,величиной во всё здание,висит в центре города,и ничего?Где Крайизберком?

0  0
2.02.2018 17:36
- гость -

Надеюсь, весной там будет портрет Павла Николаевича.

0  0
2.02.2018 17:54
- гость -

Весь город в баннерах этого кандидата, а других что нет?

0  0
2.02.2018 19:36
- гость -


2.02.2018 17:54
- гость -
Путин возможно станет кандидатом 10 февраля, ведь подписи за него могут забраковать и тады этот претендент в кандидаты может уйти на покой...

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