Фото жительницы села Кусак специально для Amic.ru

Режим ЧС ввели в селе Кусак Немецкого национального района Алтайского края, где два дня назад произошла авария на котельной. В середине зимы жители села остались без отопления. У многих нет ни печек, ни газового отопления.

Часть теплоцентрали перемерзла. Попытки подключить котельную заканчивались новыми порывами.

Как сообщила ИА "Амител" читательница Ирина, накануне вечером сельчане провели собрание, на которое приехал глава Немецкого района. По словам сельчанки, мужчина пообещал решить проблему до понедельника. Однако подписывать протокол собрания чиновник не стал и уехал, сославшись на важные дела.

Женщина рассказала, что 1 февраля часть улиц села была отрезана от основной теплоцентрали. Вечером котельная заработала, даже подключили школу и детский сад. Однако уже вскоре произошла новая авария.

Всю ночь ремонтники работали, и к утру котельную подключили. Сейчас она отапливает несколько домов.

"Школа сегодня снова не работает. В 12 часов родителей созвали на экстренное собрание. Мы боимся, что нам скажут детей возить в соседнее село. А у нас 200 школьников — на чем их возить и куда? И к тому же если мы сейчас согласимся на этот шаг, то это просто будет означать, что до весны в селе никто ничего делать не будет. А как нам быть?" - говорит женщина.

Из сельской больницы всех пациентов распустили: кого по домам, кого увезли в Славгород. Медицинский персонал переживает, что начнутся или сокращения, или заставят всех взять отпуска за свой счет, рассказывает сельчанка.

Однако в школе корреспонденту ИА "Амител" сообщили, что учреждение закрыто на карантин по распоряжению Роспотребнадзора — до тех пор, пока здание не прогреется. Возможно, что уже в понедельник школа вновь заработает.

Отопление в учреждение дали с 8-00 утра. Сейчас здание потихоньку нагревается. В некоторых кабинетах уже +18 градусов.

"Я сказала родителям, что если они хотят, чтобы образовательный процесс не прерывался даже на эти несколько дней, то мы можем организовать подвоз детей в другую школу. Но вообще мы считаем, что сумеем потом в полном объеме выдать весь школьный материал, и ничего страшного за пропуск этих двух дней не произойдет", — сообщила руководитель школы Светлана Демчик.

Жительница села Кусак Ирина рассказывает, что сейчас у нее в квартире 8 градусов выше нуля. Занесли в дом старую газовую плиту и сейчас пытаются согреться, включив все газовые конфорки и небольшой обогреватель "ветерок".

Ежедневно по домам проходят сотрудники МЧС, спрашивают, какая помощь необходима. Обход совершают и медицинские сотрудники.

"Предлагали переехать в общежитие в соседнее село. Но если мы уедем, у нас еще и вода в доме перемерзнет, а так мы ее хоть как-то отогреваем", — поясняет жительница села.

По словам женщины, многие сельчане по-настоящему находятся в состоянии паники: "Мы же видим, что трубы перемерзли, это значит, что в ближайшее время пустить тепло в дома вряд ли удастся. А если будут морозы? Что с нами будет? Я позвонила в котельную, спрашиваю, что вы будете делать именно с нашей улицей? Мне отвечают — отогревать. А что там отогревать? Там в первую ночь уже все перемерзло, будут дыры".

По итогам собрания, которое провели сельчане 1 февраля, составлен протокол, в котором граждане отразили все важные для себя вопросы. Протокол направлен главе района.

В числе требований — отчитаться о средствах, потраченных на ремонт котельной, и разъяснить, каким образом и за чей счет будет восстановлено теплоснабжение жителей села.

Добавим, по сообщению МЧС, по состоянию на 6 утра (мест. время) 2 февраля котельная в с. Кусак работает в штатном режиме. "К централизованной системе отопления подключено 14 домов. Аварийно-восстановительные работы по подключению домов к системам отопления продолжаются", — говорится в сообщении.

Всего в ликвидации аварии задействовано 228 человек и 47 единиц техники. Из них от МЧС 146 человек и 22 единицы техники.

Также напомним, что на проблемы с отоплением жители Кусак начали жаловаться еще осенью 2017 года.